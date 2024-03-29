https://sputnik-georgia.ru/20240329/proryv-gruzinskogo-futbola--v-uefa-vpechatleny-vykhodom-sbornoy-gruzii-na-evro-2024-287087148.html

Прорыв грузинского футбола – в УЕФА впечатлены выходом сборной Грузии на Евро 2024

Прорыв грузинского футбола – в УЕФА впечатлены выходом сборной Грузии на Евро 2024

Sputnik Грузия

Среди достижений последних лет отмечено успешное выступление сборной Грузии в Лиге Наций и переход из С в B дивизион 29.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-29T18:32+0400

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2024-03-29T18:32+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. После выхода сборной Грузии по футболу на Евро 2024 Союз европейских футбольных федераций посвятил историческому событию обширный материал под названием "Прорыв грузинского футбола", в котором раскрыл формулу успеха последних лет. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Грузинская сборная впервые в истории сыграет на чемпионате Европы. В напряженной борьбе подопечные Вилли Саньоля обыграли команду Греции в финале плей-офф квалификации на Евро в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0. Сборная Грузии по результатам жеребьевки попала в группу F вместе с командами Чехии, Португалии и Турции. Как пишет УЕФА, сцены празднования победы на поле стадиона "Динамо Арена" в Тбилиси, тысячи болельщиков и танцы игроков продемонстрировали масштабность этого достижения. "Те, кто внимательно наблюдал за грузинским футболом, знают, что их присутствие на крупном футбольном турнире ожидалось уже давно", – говорится в материале. Среди достижений последних лет отмечено успешное выступление сборной Грузии в Лиге Наций и переход из С в B дивизион. Теперь у национальной команды Грузии появится возможность регулярно проверять свои силы в игре против соперников более высокого уровня. Успеху взрослой сборной предшествовали заметные достижения среди возрастных сборных U-19 и U-21 и проведение чемпионатов Европы среди молодежных команд. Как считают в УЕФА, такой прорыв обусловлен сотрудничеством с Федерацией футбола Грузии и участием в долгосрочной программе поддержки УЕФА Grow. Программа предлагает необходимые навыки и опыт, чтобы помочь национальным ассоциациям согласовать приоритетные проекты развития футбола. УЕФА и ФФГ совместно разработали стратегию грузинского футбола 2022–2026 годов, которая не только заложила основу для дальнейших успехов, но и сыграла ключевую роль в проведении финального этапа чемпионата Европы среди юношей до 21 года. Кроме того, Грузия получает финансирование в рамках программы HatTrick УЕФА. Эти инвестиции способствовали реализации многих инфраструктурных проектов федерации. К ним относятся капитальный ремонт стадионов и создание множества тренировочных центров по всей стране, что предоставляет большему количеству игроков доступ к высококлассным футбольным объектам. Кроме того, благодаря финансированию HatTrick в 2014 году Грузия смогла основать Национальную футбольную академию, став одной из первых ассоциаций, участвовавших в программе УЕФА по развитию элитных молодых игроков. Как считают в УЕФА, грузинский футбол достигнет новых вех как этим летом, так и после него. Свой первый матч на чемпионате Европы в Германии сборная Грузии сыграет против команды Турции 18 июня. В ближайшее время Федерация футбола Грузии сообщит болельщикам о том, на каких порталах и когда они смогут приобрести билеты на игру.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, турция, вилли саньоль, уефа, греция, чехия, динамо арена