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Прорыв грузинского футбола – в УЕФА впечатлены выходом сборной Грузии на Евро 2024
Прорыв грузинского футбола – в УЕФА впечатлены выходом сборной Грузии на Евро 2024
Sputnik Грузия
Среди достижений последних лет отмечено успешное выступление сборной Грузии в Лиге Наций и переход из С в B дивизион 29.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-29T18:32+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. После выхода сборной Грузии по футболу на Евро 2024 Союз европейских футбольных федераций посвятил историческому событию обширный материал под названием "Прорыв грузинского футбола", в котором раскрыл формулу успеха последних лет. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Грузинская сборная впервые в истории сыграет на чемпионате Европы. В напряженной борьбе подопечные Вилли Саньоля обыграли команду Греции в финале плей-офф квалификации на Евро в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0. Сборная Грузии по результатам жеребьевки попала в группу F вместе с командами Чехии, Португалии и Турции. Как пишет УЕФА, сцены празднования победы на поле стадиона "Динамо Арена" в Тбилиси, тысячи болельщиков и танцы игроков продемонстрировали масштабность этого достижения. "Те, кто внимательно наблюдал за грузинским футболом, знают, что их присутствие на крупном футбольном турнире ожидалось уже давно", – говорится в материале. Среди достижений последних лет отмечено успешное выступление сборной Грузии в Лиге Наций и переход из С в B дивизион. Теперь у национальной команды Грузии появится возможность регулярно проверять свои силы в игре против соперников более высокого уровня. Успеху взрослой сборной предшествовали заметные достижения среди возрастных сборных U-19 и U-21 и проведение чемпионатов Европы среди молодежных команд. Как считают в УЕФА, такой прорыв обусловлен сотрудничеством с Федерацией футбола Грузии и участием в долгосрочной программе поддержки УЕФА Grow. Программа предлагает необходимые навыки и опыт, чтобы помочь национальным ассоциациям согласовать приоритетные проекты развития футбола. УЕФА и ФФГ совместно разработали стратегию грузинского футбола 2022–2026 годов, которая не только заложила основу для дальнейших успехов, но и сыграла ключевую роль в проведении финального этапа чемпионата Европы среди юношей до 21 года. Кроме того, Грузия получает финансирование в рамках программы HatTrick УЕФА. Эти инвестиции способствовали реализации многих инфраструктурных проектов федерации. К ним относятся капитальный ремонт стадионов и создание множества тренировочных центров по всей стране, что предоставляет большему количеству игроков доступ к высококлассным футбольным объектам. Кроме того, благодаря финансированию HatTrick в 2014 году Грузия смогла основать Национальную футбольную академию, став одной из первых ассоциаций, участвовавших в программе УЕФА по развитию элитных молодых игроков. Как считают в УЕФА, грузинский футбол достигнет новых вех как этим летом, так и после него. Свой первый матч на чемпионате Европы в Германии сборная Грузии сыграет против команды Турции 18 июня. В ближайшее время Федерация футбола Грузии сообщит болельщикам о том, на каких порталах и когда они смогут приобрести билеты на игру.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, турция, вилли саньоль, уефа, греция, чехия, динамо арена

Прорыв грузинского футбола – в УЕФА впечатлены выходом сборной Грузии на Евро 2024

18:32 29.03.2024
© AP Photo / Tamuna KulumbegashviliГрузинская сборная по футболу победила команду Греции и попала на Чемпионат Европы 2024
Грузинская сборная по футболу победила команду Греции и попала на Чемпионат Европы 2024 - Sputnik Грузия, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Tamuna Kulumbegashvili
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Среди достижений последних лет отмечено успешное выступление сборной Грузии в Лиге Наций и переход из С в B дивизион
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. После выхода сборной Грузии по футболу на Евро 2024 Союз европейских футбольных федераций посвятил историческому событию обширный материал под названием "Прорыв грузинского футбола", в котором раскрыл формулу успеха последних лет.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Грузинская сборная впервые в истории сыграет на чемпионате Европы. В напряженной борьбе подопечные Вилли Саньоля обыграли команду Греции в финале плей-офф квалификации на Евро в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0. Сборная Грузии по результатам жеребьевки попала в группу F вместе с командами Чехии, Португалии и Турции.

"В квалификации Евро 2024 Грузия вошла в историю – она впервые прошла на крупный футбольный турнир. Это последняя веха на пути грузинского футбола, который набирает силу благодаря стратегии развития игры и использованию поддержки УЕФА", – говорится в материале.

Как пишет УЕФА, сцены празднования победы на поле стадиона "Динамо Арена" в Тбилиси, тысячи болельщиков и танцы игроков продемонстрировали масштабность этого достижения.
"Те, кто внимательно наблюдал за грузинским футболом, знают, что их присутствие на крупном футбольном турнире ожидалось уже давно", – говорится в материале.
Среди достижений последних лет отмечено успешное выступление сборной Грузии в Лиге Наций и переход из С в B дивизион. Теперь у национальной команды Грузии появится возможность регулярно проверять свои силы в игре против соперников более высокого уровня.
Успеху взрослой сборной предшествовали заметные достижения среди возрастных сборных U-19 и U-21 и проведение чемпионатов Европы среди молодежных команд.

"В 2023 году Грузия вместе с Румынией принимала чемпионат Европы среди юношей до 21 года, а растущий интерес страны к футболу был проиллюстрирован рекордной посещаемостью в 316 023 человека, причем три самые высокие посещаемости в истории турнира были зафиксированы в играх с участием Грузии", – отмечено в материале.

Как считают в УЕФА, такой прорыв обусловлен сотрудничеством с Федерацией футбола Грузии и участием в долгосрочной программе поддержки УЕФА Grow.
Программа предлагает необходимые навыки и опыт, чтобы помочь национальным ассоциациям согласовать приоритетные проекты развития футбола.
УЕФА и ФФГ совместно разработали стратегию грузинского футбола 2022–2026 годов, которая не только заложила основу для дальнейших успехов, но и сыграла ключевую роль в проведении финального этапа чемпионата Европы среди юношей до 21 года.
© Georgian RugbyСборная Грузии обыграла Португалию в финале чемпионата Европы по регби
Сборная Грузии обыграла Португалию в финале чемпионата Европы по регби - Sputnik Грузия, 1920, 29.03.2024
Сборная Грузии обыграла Португалию в финале чемпионата Европы по регби
© Georgian Rugby
Кроме того, Грузия получает финансирование в рамках программы HatTrick УЕФА. Эти инвестиции способствовали реализации многих инфраструктурных проектов федерации. К ним относятся капитальный ремонт стадионов и создание множества тренировочных центров по всей стране, что предоставляет большему количеству игроков доступ к высококлассным футбольным объектам.
Кроме того, благодаря финансированию HatTrick в 2014 году Грузия смогла основать Национальную футбольную академию, став одной из первых ассоциаций, участвовавших в программе УЕФА по развитию элитных молодых игроков.
Как считают в УЕФА, грузинский футбол достигнет новых вех как этим летом, так и после него.

"Пока квалификация на Евро 2024 дает подходящий момент, чтобы остановиться и задуматься о пути грузинского футбола, не стоит удивляться, что он достигнет новых вех как этим летом, так и после", – подытожили в УЕФА.

Свой первый матч на чемпионате Европы в Германии сборная Грузии сыграет против команды Турции 18 июня. В ближайшее время Федерация футбола Грузии сообщит болельщикам о том, на каких порталах и когда они смогут приобрести билеты на игру.
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