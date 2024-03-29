https://sputnik-georgia.ru/20240329/scorpions-i-onerepublic-vystupyat-v-gruzii-287079975.html
Scorpions и OneRepublic выступят в Грузии
Scorpions и OneRepublic выступят в Грузии
Sputnik Грузия
Меломанов в Грузии ждут концерты звезд мирового уровня 29.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-29T14:44+0400
2024-03-29T14:44+0400
2024-03-29T14:44+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Всемирно известные группы Scorpions и OneRepublic проведут концерты на сцене Black Sea Arenа в поселке Шекветили (регион Гурия) в рамках правительственной программы Starring Georgia. Starring Georgia – это двухлетняя кампания, организованная бывшим премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, которая проводится совместно с командой Black Sea Arena. В рамках первого сезона кампании Грузия уже принимала таких известных мировых звезд, как Imagine Dragons, Бруно Марс, The Killers, Дэмиан Лазарус, All Day I Dream. Концерт группы OneRepublic состоится 10 мая. Билеты поэтапно поступят в продажу уже с 29 марта на сайтах BSA.ge и TKT.ge. Что касается концерта Scorpions, то он пройдет 31 мая, однако о дате начала продажи билетов пока информации нет. Стоит отметить, что концерт группы OneRepublic в Грузии откладывался дважды. Сначала его пришлось отменить из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса, а во второй раз – в связи с событиями на Украине. Также этим летом в Аджарии запланирован концерт группы Jungle, который состоится 18 августа. Jungle – британская группа из Лондона, исполняющая музыку в жанрах модерн соул и неосоул.Группа OneRepublic из Колорадо-Спрингс. Известность ей принес сингл Apologize, ставший в США трижды платиновым и достигший третьего места в хит-параде Великобритании в ноябре 2007 года. Легендарная немецкая рок-группа Scorpions проводила концерт также на сцене Black Sea Arenа в 2016 году. Ганноверская группа Scorpions была основана в 1965 году гитаристом Рудольфом Шенкером. В 1969 к ней присоединился вокалист Клаус Майне. Группа подарила миру такие хиты рок-музыки, как Rock You Like a Hurricane или Wind of Change, распроданные в количестве более 100 миллионов экземпляров и сыгранные на 5000 концертов в более чем 80 странах мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, тбилиси, шекветили, гурия, бруно марс, ираклий гарибашвили, black sea arena
грузия, новости, культура, тбилиси, шекветили, гурия, бруно марс, ираклий гарибашвили, black sea arena
Scorpions и OneRepublic выступят в Грузии
Меломанов в Грузии ждут концерты звезд мирового уровня
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Всемирно известные группы Scorpions и OneRepublic проведут концерты на сцене Black Sea Arenа в поселке Шекветили (регион Гурия) в рамках правительственной программы Starring Georgia.
Starring Georgia – это двухлетняя кампания, организованная бывшим премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, которая проводится совместно с командой Black Sea Arena. В рамках первого сезона кампании Грузия уже принимала таких известных мировых звезд, как Imagine Dragons, Бруно Марс, The Killers, Дэмиан Лазарус, All Day I Dream.
Концерт группы OneRepublic состоится 10 мая. Билеты поэтапно поступят в продажу уже с 29 марта на сайтах BSA.ge и TKT.ge.
Что касается концерта Scorpions, то он пройдет 31 мая, однако о дате начала продажи билетов пока информации нет.
Стоит отметить, что концерт группы OneRepublic в Грузии откладывался дважды. Сначала его пришлось отменить из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса, а во второй раз – в связи с событиями на Украине.
Также этим летом в Аджарии запланирован концерт группы Jungle, который состоится 18 августа. Jungle – британская группа из Лондона, исполняющая музыку в жанрах модерн соул и неосоул.
Группа OneRepublic из Колорадо-Спрингс. Известность ей принес сингл Apologize, ставший в США трижды платиновым и достигший третьего места в хит-параде Великобритании в ноябре 2007 года.
Легендарная немецкая рок-группа Scorpions проводила концерт также на сцене Black Sea Arenа в 2016 году.
Ганноверская группа Scorpions была основана в 1965 году гитаристом Рудольфом Шенкером. В 1969 к ней присоединился вокалист Клаус Майне. Группа подарила миру такие хиты рок-музыки, как Rock You Like a Hurricane или Wind of Change, распроданные в количестве более 100 миллионов экземпляров и сыгранные на 5000 концертов в более чем 80 странах мира.