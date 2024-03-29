https://sputnik-georgia.ru/20240329/smertnost-v-gruzii-tretiy-god-prevyshaet-rozhdaemost-287082344.html

Смертность в Грузии третий год превышает рождаемость

Смертность в Грузии третий год превышает рождаемость

Sputnik Грузия

Отрицательный прирост наблюдается во всех регионах Грузии, кроме Аджарии, Тбилиси и Квемо Картли 29.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-29T09:00+0400

2024-03-29T09:00+0400

2024-03-29T09:00+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Отрицательный прирост населения зафиксирован в 2023 году в Грузии – смертность превысила рождаемость, говорится на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно данным "Сакстата", отрицательный прирост населения фиксируется в Грузии третий год подряд. По данным "Сакстата", в 2023 году в Грузии родилось около 40,2 тысячи детей, тогда как число скончавшихся достигло 42,8 тысячи человек. Отрицательный прирост населения продолжает фиксироваться во всех регионах Грузии, кроме Аджарии, Тбилиси и Квемо Картли. Наибольшая разница между смертностью и рождаемостью зафиксирована в регионе Имерети, где отрицательный прирост населения составил 2,1 тысячи. Далее следуют регион в Самегрело-Земо Сванети с убылью населения в 1,5 тысячи и регион Кахети (857). В Аджарии в 2022 году прирост населения составил 1,8 тысячи, в Тбилиси – 1,5 тысячи, а в регионе Квемо Картли – 719.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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