https://sputnik-georgia.ru/20240329/v-gruzii-vse-taki-nuzhen-zakon-ob-inoagentakh--deputat-287086255.html

В Грузии все-таки нужен закон об иноагентах – депутат

В Грузии все-таки нужен закон об иноагентах – депутат

Sputnik Грузия

Это необходимо для защиты суверенитета и демократии государства, уверен политик 29.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-29T13:45+0400

2024-03-29T13:45+0400

2024-03-29T13:45+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. В Грузии необходимо принять закон, аналогичный тому, который принимают во Франции для защиты суверенитета и демократии государства, заявил депутат парламента, председатель партии "Сила народа" Созар Субари. Субари прокомментировал законопроект о предотвращении иностранного вмешательства, поддержанный нижней палатой Национального собрания. Документ предусматривает создание реестра лиц, действующих в интересах иностранного руководства. Реестр будет создан по модели американского закона FARA о регистрации иностранных агентов. По словам Субари, законопроект, который планируют принять во Франции, является гораздо более строгим и обширным, чем тот, который собирались принять в Грузии. "Они говорят, что это делается для защиты демократии. Это так было год назад, когда грузинские НПО, радикальная оппозиция и их зарубежные партнеры объявили изменения "российским законом", в том числе американский закон "российским законом России", и начали проводить акции так, что большинство людей даже не читали закон", – отметил Субари. Если бы не было закона о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, то в Грузии бы не знали, к примеру, сколько тратится семьей осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и лоббистами против Грузии, а также о вмешательствах, которые они предпринимают в плане принятия резолюций. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Информацию о лоббистской деятельности оппонентов властей Грузии общественность смогла узнать благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, аналог которого в марте 2023 года планировали принять в Грузии, но из-за масштабных акций протеста в Тбилиси он так и не был принят. Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для обеспечения прозрачности финансирования неправительственных организаций. Против законопроектов выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, франция, сша, великобритания, созар субари, михаил саакашвили, "сила народа", совет европы