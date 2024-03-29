https://sputnik-georgia.ru/20240329/v-gruzii-vse-taki-nuzhen-zakon-ob-inoagentakh--deputat-287086255.html
В Грузии все-таки нужен закон об иноагентах – депутат
В Грузии все-таки нужен закон об иноагентах – депутат
Sputnik Грузия
Это необходимо для защиты суверенитета и демократии государства, уверен политик 29.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-29T13:45+0400
2024-03-29T13:45+0400
2024-03-29T13:45+0400
грузия
новости
политика
франция
сша
великобритания
созар субари
михаил саакашвили
"сила народа"
совет европы
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23786/42/237864253_0:46:2000:1171_1920x0_80_0_0_32d991e26b4557a42291f59f4f6a1671.jpg
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. В Грузии необходимо принять закон, аналогичный тому, который принимают во Франции для защиты суверенитета и демократии государства, заявил депутат парламента, председатель партии "Сила народа" Созар Субари. Субари прокомментировал законопроект о предотвращении иностранного вмешательства, поддержанный нижней палатой Национального собрания. Документ предусматривает создание реестра лиц, действующих в интересах иностранного руководства. Реестр будет создан по модели американского закона FARA о регистрации иностранных агентов. По словам Субари, законопроект, который планируют принять во Франции, является гораздо более строгим и обширным, чем тот, который собирались принять в Грузии. "Они говорят, что это делается для защиты демократии. Это так было год назад, когда грузинские НПО, радикальная оппозиция и их зарубежные партнеры объявили изменения "российским законом", в том числе американский закон "российским законом России", и начали проводить акции так, что большинство людей даже не читали закон", – отметил Субари. Если бы не было закона о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, то в Грузии бы не знали, к примеру, сколько тратится семьей осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и лоббистами против Грузии, а также о вмешательствах, которые они предпринимают в плане принятия резолюций. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Информацию о лоббистской деятельности оппонентов властей Грузии общественность смогла узнать благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, аналог которого в марте 2023 года планировали принять в Грузии, но из-за масштабных акций протеста в Тбилиси он так и не был принят. Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для обеспечения прозрачности финансирования неправительственных организаций. Против законопроектов выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
франция
сша
великобритания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23786/42/237864253_497:47:1994:1170_1920x0_80_0_0_aaf1c1f9aa1804ad2c4e220511d52e27.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, франция, сша, великобритания, созар субари, михаил саакашвили, "сила народа", совет европы
грузия, новости, политика, франция, сша, великобритания, созар субари, михаил саакашвили, "сила народа", совет европы
В Грузии все-таки нужен закон об иноагентах – депутат
Это необходимо для защиты суверенитета и демократии государства, уверен политик
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. В Грузии необходимо принять закон, аналогичный тому, который принимают во Франции для защиты суверенитета и демократии государства, заявил депутат парламента, председатель партии "Сила народа" Созар Субари.
Субари прокомментировал законопроект о предотвращении иностранного вмешательства, поддержанный нижней палатой Национального собрания. Документ предусматривает создание реестра лиц, действующих в интересах иностранного руководства. Реестр будет создан по модели американского закона FARA о регистрации иностранных агентов.
"Подобные законы также действуют в Великобритании, Канаде, Израиле, Австралии, теперь и во Франции. Я думаю, что аналогичный закон необходим в Грузии точно с той же целью, что и во Франции – это защита суверенитета и демократии государства", – заявил Субари.
По словам Субари, законопроект, который планируют принять во Франции, является гораздо более строгим и обширным, чем тот, который собирались принять в Грузии.
"Они говорят, что это делается для защиты демократии. Это так было год назад, когда грузинские НПО, радикальная оппозиция и их зарубежные партнеры объявили изменения "российским законом", в том числе американский закон "российским законом России", и начали проводить акции так, что большинство людей даже не читали закон", – отметил Субари.
Если бы не было закона о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, то в Грузии бы не знали, к примеру, сколько тратится семьей осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и лоббистами против Грузии, а также о вмешательствах, которые они предпринимают в плане принятия резолюций.
Информацию о лоббистской деятельности оппонентов властей Грузии общественность смогла узнать благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, аналог которого в марте 2023 года планировали принять в Грузии, но из-за масштабных акций протеста в Тбилиси он так и не был принят.
Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для обеспечения прозрачности финансирования неправительственных организаций. Против законопроектов выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии.