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Воздух Грузии загрязнен – специалисты назвали причину

Воздух Грузии загрязнен – специалисты назвали причину

Sputnik Грузия

В воздухе в Тбилиси и некоторых регионах Грузии зафиксировано увеличение твердых частиц, большую роль в этом играет транспограничное загрязнение, то есть пыль... 29.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-29T20:22+0400

2024-03-29T20:22+0400

2024-03-29T20:22+0400

грузия

новости

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национальное агентство окружающей среды

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Транспограничное загрязнение является причиной ухудшения качества воздуха в некоторых районах Грузии, в том числе в Тбилиси, говорится в заявлении Национального агентства окружающей среды. Специалисты 29 марта зафиксировали в Грузии увеличение твердых частиц в воздухе – PM10. В формировании концентрации твердых частиц большую роль играет транспограничное загрязнение, то есть пыль из пустыни, которая иногда атакует Грузию несколько раз в месяц. Иногда пыль добирается из Сахары, иногда из средней Азии, а иногда – с Аравийского полуострова.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Специалисты отмечают, что транспограничное загрязнение фиксируется в определенные дни в течение года во время аналогичной синоптической ситуации. Национальное агентство окружающей среды Грузии продолжает беспрерывный мониторинг качества воздуха с помощью автоматических станций. С детальной информацией о качестве воздуха можно ознакомиться на сайте.Во время таких атак люди с проблемами легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой должны быть осторожны, не выходить на улицу и стараться физически не переутомляться.PM10 – это любые твердые частицы в воздухе диаметром 10 микрометров и менее, включая дым, пыль, сажу, соли, кислоты и металлы. Твердые частицы также могут образовываться косвенным путем, когда газы, выбрасываемые автотранспортом и промышленными предприятиями, вступают в химические реакции в атмосфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, тбилиси