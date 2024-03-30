https://sputnik-georgia.ru/20240330/chp-v-gorakh-gruzii-spasateli-ne-mogut-vozobnovit-poiski-propavshego-iz-za-nepogody---287099238.html

ЧП в горах Грузии: спасатели не могут возобновить поиски пропавшего из-за непогоды

ЧП в горах Грузии: спасатели не могут возобновить поиски пропавшего из-за непогоды

Sputnik Грузия

"Черная скала" – так называется место, в направлении которого 28 марта отправились пять снегоходов 30.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-30T17:07+0400

2024-03-30T17:07+0400

2024-03-30T17:07+0400

лавина

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боржомский район

бакуриани

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Спасатели уже третий день продолжают поиски 48-летнего Дито Гоголадзе, который попал под лавину в Боржомском районе, сообщает телекомпании "Рустави 2". Оползень сошел 28 марта в Бакуриани. Мужчина попал под лавину, которая сошла у села Цихисджвари. Место стихии расположено в 9 километрах от поселка Бакуриани. К спасательной операции подключили вертолет и дроны."Черная скала" – так называется место, в направлении которого 28 марта отправились пять снегоходов. Четверым удалось спастись от лавины. Они переведены в безопасное место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

боржомский район

бакуриани

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лавина, грузия, происшествия, новости, боржомский район, бакуриани