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ЧП в горах Грузии: спасатели не могут возобновить поиски пропавшего из-за непогоды
ЧП в горах Грузии: спасатели не могут возобновить поиски пропавшего из-за непогоды
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"Черная скала" – так называется место, в направлении которого 28 марта отправились пять снегоходов 30.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-30T17:07+0400
2024-03-30T17:07+0400
2024-03-30T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Спасатели уже третий день продолжают поиски 48-летнего Дито Гоголадзе, который попал под лавину в Боржомском районе, сообщает телекомпании "Рустави 2". Оползень сошел 28 марта в Бакуриани. Мужчина попал под лавину, которая сошла у села Цихисджвари. Место стихии расположено в 9 километрах от поселка Бакуриани. К спасательной операции подключили вертолет и дроны."Черная скала" – так называется место, в направлении которого 28 марта отправились пять снегоходов. Четверым удалось спастись от лавины. Они переведены в безопасное место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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лавина, грузия, происшествия, новости, боржомский район, бакуриани
лавина, грузия, происшествия, новости, боржомский район, бакуриани
ЧП в горах Грузии: спасатели не могут возобновить поиски пропавшего из-за непогоды
"Черная скала" – так называется место, в направлении которого 28 марта отправились пять снегоходов
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Спасатели уже третий день продолжают поиски 48-летнего Дито Гоголадзе, который попал под лавину в Боржомском районе, сообщает телекомпании "Рустави 2".
На данный момент спасательная операция приостановлена из-за ухудшения погоды. Вертолет не может долететь до места схода лавины.
Оползень сошел 28 марта в Бакуриани. Мужчина попал под лавину, которая сошла у села Цихисджвари. Место стихии расположено в 9 километрах от поселка Бакуриани. К спасательной операции подключили вертолет и дроны.
"Черная скала" – так называется место, в направлении которого 28 марта отправились пять снегоходов. Четверым удалось спастись от лавины. Они переведены в безопасное место.