https://sputnik-georgia.ru/20240330/figuranty-dela-o-makhinatsii-s-gospitalizatsiey-patsientov-v-gruzii-ostanutsya-za-reshetkoy--287102762.html

Фигуранты дела о махинации с госпитализацией пациентов в Грузии останутся за решеткой

Фигуранты дела о махинации с госпитализацией пациентов в Грузии останутся за решеткой

Sputnik Грузия

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет 30.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-30T22:39+0400

2024-03-30T22:39+0400

2024-03-30T22:41+0400

происшествия

грузия

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общество

тбилисский городской суд

центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи

сгб

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение трем бывшим менеджерам Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи, которые проходят по делу о махинации с госпитализацией пациентов в течение более чем трех лет. Адвокаты требовали залога и теперь готовят апелляцию для смены меры пресечения. Как установило расследование, сотрудники Центра вступили в коррупционный сговор с двумя представителями АО "Виани" и путем изменения данных в программе электронного управления перенаправляли пациентов для госпитализации не в ближайшие клиники, а в клиники под управлением "Виани". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>СГБ Грузии также задержала двоих сотрудников "Виани" по обвинению в даче взятки. Их дело суд будет рассматривать отдельно. В свою очередь один из представителей "Виани", обвиняемых в даче взятки, в качестве бонуса получил 149 тысяч лари, а второй – 76,8 тысячи лари. Бывшим менеджерам предъвлены обвинения в незаконном получении взятки в особо крупном размере, что предусматривает лишение свободы на срок от 11 до 15 лет. В Центре заявили, что сотрудничают со следственным органом по вопросам, связанным с периодом работы обвиняемых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, общество, тбилисский городской суд, центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи, сгб