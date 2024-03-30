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Фигуранты дела о махинации с госпитализацией пациентов в Грузии останутся за решеткой
Фигуранты дела о махинации с госпитализацией пациентов в Грузии останутся за решеткой
Sputnik Грузия
Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет 30.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-30T22:39+0400
2024-03-30T22:39+0400
2024-03-30T22:41+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение трем бывшим менеджерам Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи, которые проходят по делу о махинации с госпитализацией пациентов в течение более чем трех лет. Адвокаты требовали залога и теперь готовят апелляцию для смены меры пресечения. Как установило расследование, сотрудники Центра вступили в коррупционный сговор с двумя представителями АО "Виани" и путем изменения данных в программе электронного управления перенаправляли пациентов для госпитализации не в ближайшие клиники, а в клиники под управлением "Виани". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>СГБ Грузии также задержала двоих сотрудников "Виани" по обвинению в даче взятки. Их дело суд будет рассматривать отдельно. В свою очередь один из представителей "Виани", обвиняемых в даче взятки, в качестве бонуса получил 149 тысяч лари, а второй – 76,8 тысячи лари. Бывшим менеджерам предъвлены обвинения в незаконном получении взятки в особо крупном размере, что предусматривает лишение свободы на срок от 11 до 15 лет. В Центре заявили, что сотрудничают со следственным органом по вопросам, связанным с периодом работы обвиняемых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, общество, тбилисский городской суд, центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи, сгб
происшествия, грузия, новости, общество, тбилисский городской суд, центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи, сгб
Фигуранты дела о махинации с госпитализацией пациентов в Грузии останутся за решеткой
22:39 30.03.2024 (обновлено: 22:41 30.03.2024)
Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение трем бывшим менеджерам Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи, которые проходят по делу о махинации с госпитализацией пациентов в течение более чем трех лет.
Адвокаты требовали залога и теперь готовят апелляцию для смены меры пресечения.
Как установило расследование, сотрудники Центра вступили в коррупционный сговор с двумя представителями АО "Виани" и путем изменения данных в программе электронного управления перенаправляли пациентов для госпитализации не в ближайшие клиники, а в клиники под управлением "Виани".
СГБ Грузии также задержала двоих сотрудников "Виани" по обвинению в даче взятки. Их дело суд будет рассматривать отдельно.
Под управлением "Виани" находится 17 больниц в шести регионах Грузии. В результате преступной схемы, как утверждает следствие, в период с 1 января 2020 года по 31 июля 2023 года за перенаправление нескольких тысяч пациентов в желаемые клиники обвиняемые сотрудники центра получили в виде взятки 532,1 тысячи лари.
В свою очередь один из представителей "Виани", обвиняемых в даче взятки, в качестве бонуса получил 149 тысяч лари, а второй – 76,8 тысячи лари.
Бывшим менеджерам предъвлены обвинения в незаконном получении взятки в особо крупном размере, что предусматривает лишение свободы на срок от 11 до 15 лет. В Центре заявили, что сотрудничают со следственным органом по вопросам, связанным с периодом работы обвиняемых.