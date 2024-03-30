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Какого числа Лазарева суббота в 2024? Церковный календарь
Какого числа Лазарева суббота в 2024? Церковный календарь
Sputnik Грузия
Одно из главных чудес, совершенных Спасителем, воскрешение святого Лазаря, верующие вспоминают в Лазареву субботу 30.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-30T15:05+0400
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Определенной даты празднования У Лазаревой субботы нет – по церковному календарю торжество ежегодно отмечают в субботу шестой недели Великого поста. Какого числа в 2024-м отмечают Лазареву субботу по церковному календарю, читайте в материале Sputnik Грузия. Лазарева суббота По церковному календарю Великий пост в 2024-м начался 18 марта – православные Лазареву субботу отмечают 27 апреля. По Священному Писанию Лазарь вместе со своими сестрами, Марфой и Марией, жил в небольшом селе Вифания, неподалеку от Иерусалима, где Иисус их часто посещал во время земной жизни. Однажды Лазарь заболел, и сестры Иисусу послали весть, что заболел тот, кого Он любит. Узнав эту новость, Спаситель сказал, что недуг Лазаря не к смерти, а к Божьей славе и через нее прославится Сын Божий. После воскрешения святой прожил еще 30 лет – он был епископом на Кипре. Лазарева суббота указывает на то, что Господу, который дарует всем верующим надежду на спасение и вечную жизнь, подвластно все, в том числе жизнь и смерть человека. Материал подготовлен на основе открытых источников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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справки , иерусалим, религия , новости, великая суббота, календарь религиозных праздников, церковный праздник, религиозный праздник
справки , иерусалим, религия , новости, великая суббота, календарь религиозных праздников, церковный праздник, религиозный праздник
Какого числа Лазарева суббота в 2024? Церковный календарь
Одно из главных чудес, совершенных Спасителем, воскрешение святого Лазаря, верующие вспоминают в Лазареву субботу
Определенной даты празднования У Лазаревой субботы нет – по церковному календарю торжество ежегодно отмечают в субботу шестой недели Великого поста.
Какого числа в 2024-м отмечают Лазареву субботу по церковному календарю, читайте в материале Sputnik Грузия
.
По церковному календарю Великий пост в 2024-м начался 18 марта – православные Лазареву субботу отмечают 27 апреля.
По Священному Писанию Лазарь вместе со своими сестрами, Марфой и Марией, жил в небольшом селе Вифания, неподалеку от Иерусалима, где Иисус их часто посещал во время земной жизни.
Однажды Лазарь заболел, и сестры Иисусу послали весть, что заболел тот, кого Он любит. Узнав эту новость, Спаситель сказал, что недуг Лазаря не к смерти, а к Божьей славе и через нее прославится Сын Божий.
Христос, очень любивший своего друга, прибыл в Вифанию через четыре дня после смерти Лазаря. Спаситель, подойдя к гробнице праведника, прослезился, затем повелев убрать камень у входа, сказал: "Лазарь! Иди вон". И покойный вышел из пещеры, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, с лицом, обвязанным платком.
После воскрешения святой прожил еще 30 лет – он был епископом на Кипре.
Лазарева суббота указывает на то, что Господу, который дарует всем верующим надежду на спасение и вечную жизнь, подвластно все, в том числе жизнь и смерть человека.
Материал подготовлен на основе открытых источников.