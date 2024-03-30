В Грузии отметят 100-летие великого Азнавура
12:59 30.03.2024 (обновлено: 14:43 30.03.2024)
© Courtesy of Rojer KasparianШарль Азнавур
© Courtesy of Rojer Kasparian
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Знаменитый Шарль Азнавур был родом из семьи этнических армян, эмигрантов из Грузии
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Тбилиси на день посетили невестка и сын Шарля Азнавура – Кристина и Николя, которые занимаются организацией концерта, посвященного 100-летию легендарного французского шансонье, композитора, актера и поэта.
В эксклюзивном интервью Sputnik Грузия президент Фонда "Азнавур" Кристина Азнавур сообщила, что праздничное мероприятие пройдет в сентябре в Ахалцихе, где король шансона выступал в 2012 году.
© Courtesy of Aznavour familyШарль Азнавур с Николя и Кристиной. Фото из личного архива семьи Азнавур.
Шарль Азнавур с Николя и Кристиной. Фото из личного архива семьи Азнавур.
© Courtesy of Aznavour family
Его отец Мамикон (Миша) Азнавурян родился в Ахалцихе Тифлисской губернии Российской империи, несколько лет жил также в Тифлисе. Оттуда он уехал на гастроли в Турцию, где встретил будущую супругу. После начала геноцида они уехали в Грецию. А в конце 1923 года Мамикон Азнавурян эмигрировал с женой Кнар Багдасарян во Францию, где 22 мая 1924 года суждено было родиться самому знаменитому армянину Шарлю Азнавуру.
Миша, в честь которого назвали потом его внука, первенца Шарля Азнавура, свободно общался на русском языке и даже открыл в Париже русский ресторан "Кавказ", где звучали русские и грузинские песни.
В ноябре 2023 года Генассамблея ЮНЕСКО приняла решение о включении 100-летней годовщины Шарля Азнавура в календарь годовщин важных событий и юбилеев известных людей на 2024-25 годы.
В честь этого события часть площади Ледуайен в садах Елисейских полей переименуют в Сад Шарля Азнавура, а в Ереване на площади Шарля Азнавура будет установлен памятник певцу. Во Франции и Армении уже стартовали мероприятия, посвященные столетнему юбилею Азнавура.
© PAN PhotoКонцерт Шарля Азнавура в Ереване
Концерт Шарля Азнавура в Ереване
© PAN Photo
Естественно, что Грузия присоединится к празднованию юбилея Шарля Азнавура. Свою лепту готово внести также министерство культуры Грузии и оказать помощь в организации мероприятия.
Несколько дней назад Кристина и Николя общались с Араиком Бабаджаняном, тогда и было решено провести концерт в Грузии. Уже прошла встреча с Давидом Окиташвили, руководителем организации "Палата культуры Грузии".
© photo: courtesy of Miranda OganezovaПевец Шарль Азнавур и журналистка Миранда Оганезова
Певец Шарль Азнавур и журналистка Миранда Оганезова
© photo: courtesy of Miranda Oganezova
Кристина Азнавур, которая достойно представляет знаменитую семью, поделилась своими впечатлениями от поездки в Тбилиси.
"Мы с супругом приехали на день в Тбилиси, и я будто вернулась в свое детство, потому что мои бабушка с дедушкой родом из Тбилиси. Я нашла даже их дом на бывшем Плеханова. Было очень приятно и тепло вернуться и вспомнить то, что казалось забытым. Попробовали мчади, и сразу напомнило вкус детства. Всплыли воспоминания. Ни бабушки, ни дедушки в живых уже нет, но тепло вернулось.
Очень красивый и ухоженный город. Удивлена, в хорошем смысле этого слова. Я была очень маленькой, когда была в Тбилиси. А сейчас увидела столицу Грузии во всей ее красе. Великолепно было. Я давно не была в Грузии, и в этот приезд я поняла, что дома мы чаще всего ели грузинскую еду. Мама и бабушка готовили разнообразные блюда. Я много лет жила в России, во Франции. В Армению мы часто ездили, а в Грузию редко. И в этот раз я испытала родство".
© Courtesy of Rojer KasparianШарль Азнавур и Джонни Холлидей
Шарль Азнавур и Джонни Холлидей
© Courtesy of Rojer Kasparian
В ближайшее время супруги Азнавур, которые уже пять лет живут в Армении, планируют вновь приехать в Грузию вместе с сыном, чтобы посетить Ахалцихе.
Кристина сообщила, что, к сожалению, в феврале в Ахалцихе скончался знаменитый фотограф Роже Каспарян из Франции, увековечивший звезд рок и поп-музыки и который в течение многих лет снимал Шарля Азнавура.