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В Грузии отметят 100-летие великого Азнавура

В Грузии отметят 100-летие великого Азнавура

Sputnik Грузия

Знаменитый Шарль Азнавур был родом из семьи этнических армян, эмигрантов из Грузии 30.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-30T12:59+0400

2024-03-30T12:59+0400

2024-03-30T14:43+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Тбилиси на день посетили невестка и сын Шарля Азнавура – Кристина и Николя, которые занимаются организацией концерта, посвященного 100-летию легендарного французского шансонье, композитора, актера и поэта. В эксклюзивном интервью Sputnik Грузия президент Фонда "Азнавур" Кристина Азнавур сообщила, что праздничное мероприятие пройдет в сентябре в Ахалцихе, где король шансона выступал в 2012 году. Его отец Мамикон (Миша) Азнавурян родился в Ахалцихе Тифлисской губернии Российской империи, несколько лет жил также в Тифлисе. Оттуда он уехал на гастроли в Турцию, где встретил будущую супругу. После начала геноцида они уехали в Грецию. А в конце 1923 года Мамикон Азнавурян эмигрировал с женой Кнар Багдасарян во Францию, где 22 мая 1924 года суждено было родиться самому знаменитому армянину Шарлю Азнавуру.Миша, в честь которого назвали потом его внука, первенца Шарля Азнавура, свободно общался на русском языке и даже открыл в Париже русский ресторан "Кавказ", где звучали русские и грузинские песни. В честь этого события часть площади Ледуайен в садах Елисейских полей переименуют в Сад Шарля Азнавура, а в Ереване на площади Шарля Азнавура будет установлен памятник певцу. Во Франции и Армении уже стартовали мероприятия, посвященные столетнему юбилею Азнавура. Естественно, что Грузия присоединится к празднованию юбилея Шарля Азнавура. Свою лепту готово внести также министерство культуры Грузии и оказать помощь в организации мероприятия. Несколько дней назад Кристина и Николя общались с Араиком Бабаджаняном, тогда и было решено провести концерт в Грузии. Уже прошла встреча с Давидом Окиташвили, руководителем организации "Палата культуры Грузии". Кристина Азнавур, которая достойно представляет знаменитую семью, поделилась своими впечатлениями от поездки в Тбилиси. Очень красивый и ухоженный город. Удивлена, в хорошем смысле этого слова. Я была очень маленькой, когда была в Тбилиси. А сейчас увидела столицу Грузии во всей ее красе. Великолепно было. Я давно не была в Грузии, и в этот приезд я поняла, что дома мы чаще всего ели грузинскую еду. Мама и бабушка готовили разнообразные блюда. Я много лет жила в России, во Франции. В Армению мы часто ездили, а в Грузию редко. И в этот раз я испытала родство".В ближайшее время супруги Азнавур, которые уже пять лет живут в Армении, планируют вновь приехать в Грузию вместе с сыном, чтобы посетить Ахалцихе. Кристина сообщила, что, к сожалению, в феврале в Ахалцихе скончался знаменитый фотограф Роже Каспарян из Франции, увековечивший звезд рок и поп-музыки и который в течение многих лет снимал Шарля Азнавура.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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шарль азнавур, юнеско, палата культуры грузии, давид окиташвили, франция, ахалцихе, тбилиси, новости, грузия, культура