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Все о рождаемости и смертности в Грузии – последние данные

Все о рождаемости и смертности в Грузии – последние данные

Sputnik Грузия

Тенденция отрицательного прироста населения сохранилась в стране после пандемии коронавируса 30.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-30T19:00+0400

2024-03-30T19:00+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. В Грузии в 2023 году родились 40 214 детей и скончались 42 756 человек, таким образом, отрицательный прирост населения в стране сохраняется третий год, следует из данных Национальной службы статистики "Сакстат".Первый раз отрицательный прирост населения социологи зафиксировали в 2021 году, когда в Грузии наблюдался пик пандемии коронавируса COVID-19. С тех пор тенденция сохраняется. Рождаемость в Грузии Рождаемость в Грузии в 2023 году по сравнению с 2022 годом снизилась на 5%. При этом только 37,7% детей, рожденных в прошлом году, – первые для родителей. Средний возраст женщин, рожающих первого ребенка, составляет 26,7 лет. Также мамами в 2023 году стали 10 девочек до 15 лет, 1 968 – до 19 лет, 220 женщин – старше 50 лет. Всего в 2023 году родилось 21 010 мальчиков и 19 204 девочки. По числу родившихся детей лидирует Тбилиси, где в 2023 году родилось 13 697 детей, на втором месте – Аджарская АР (5 046 детей), а на третьем – Квемо Картли (4 878 детей). Самый низкий уровень рождаемости зафиксирован в регионах Рача-Лечхуми – Квемо Сванети, где за год родились 226 детей, а также в регионе Гурия (885 детей) и Мцхета-Мтианети (845 детей). Смертность в Грузии Число скончавшихся в 2023 году сократилось по сравнению с 2022 годом на 13% и составило 42 756. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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