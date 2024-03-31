https://sputnik-georgia.ru/20240331/bednost-v-gruzii-sokratilas-vdvoe-posle-smeny-vlasti---premer-287107741.html

Бедность в Грузии сократилась вдвое после смены власти – премьер

Бедность в Грузии сократилась вдвое после смены власти – премьер

Sputnik Грузия

Оппозиционная партия "Лело для Грузии" обвинила Бидзину Иванишвили в невыполнении обещаний 31.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-31T16:58+0400

2024-03-31T16:58+0400

2024-03-31T17:08+0400

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бидзина иванишвили

лело для грузии

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Уровень бедности в Грузии за последние 12 лет после смены власти сократилась почти вдвое – с 1,1 миллиона человек примерно до 600 тысяч, сказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В начале недели оппозиционная партия "Лело для Грузии" обратилась с вопросом к основателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили, почему не выполнены обещания побороть бедность и безработицу, построить 100 новых заводов, вернуть эмигрантов в свои семьи и вложить 1 миллиард в возрождение грузинского села. Он подчеркнул, что по мере роста экономики Грзии, сокращается и уровень безработицы. "Наша задача – сохранить высокие темпы экономического роста. В прошлом месяце экономический рост у нас составил 9,5% – это очень высокий показатель. Наша цель – сохранить эту тенденцию. В таких условиях бедность в стране снизится еще больше. Это позволит полностью искоренить бедность в среднесрочной перспективе", – сказал Кобахидзе. По его словам, борьба с бедностью является одной из важнейших задач властей Грузии Бедность в цифрахПо данным на 1 января 2024 года, в Грузии 54 669 детей живет в семьях, общее благосостояние которых оценивается до 30 тысяч баллов, то есть в семьях, живущих за чертой бедности. Еще 50 279 детей живут в семьях на грани бедности – благосостояние этих семей оценивается от 30 до 50 тысяч баллов. Семьи с низкими баллами получают денежную помощь от государства в размере 200 лари на ребенка при минимальном прожиточном уровне 249,7 лари, который рассчитан исходя из минимальных цен на продукты и услуги, исключая расходы на образование. При этом в Грузии есть множество бесплатных программ, которые позволяют таким детям участвовать в различных внешкольных активностях, в том числе посещать различные кружки бесплатно или за полцены, а также для них действуют льготы при посещении различных мероприятий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, лело для грузии