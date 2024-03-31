https://sputnik-georgia.ru/20240331/kogo-lishat-litsenzii-taksi-kategorii-a-v-tbilisi-i-naskolko-287108630.html

Кого лишат лицензии такси категории "А" в Тбилиси и насколько?

Кого лишат лицензии такси категории "А" в Тбилиси и насколько?

Sputnik Грузия

Полиция получила право останавливать таксистов на т.н. "басслайнах" и проверять наличие лицензии и пассажира 31.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-31T19:45+0400

2024-03-31T19:45+0400

2024-03-31T19:45+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Автомобилисты, которые злоупотребляют преимуществами полученной лицензии такси категории "А" в Тбилиси - передвигаются по выделенным для общественного транспорта полосам не для перевозки пассажиров, а для личного комфорта, решением сакребуло (горсобрание) лишатся лицензии на год. Полиция получила право в случае возникновения подозрений останавливать таксистов на т.н. "басслайнах" и проверять наличие лицензии, а также есть ли в машине пассажир. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Право передвигаться по выделенкам есть у тех таксистов, которые работают на машинах, выпущенных в 2013 году и позже, с лицензией категории "А". Лицензию такси категории "А" можно было получить с 1 октября 2019 года до 20 марта 2023 года. Всего было выдано более 35 тысяч таких разрешений. С 1 апреля 2023 года всем физическим лицам, которые в вышеуказанный период хотя бы раз имели лицензию категории "А", предоставили возможность получить бессрочное разрешение. Для этого в течение года, до 1 апреля 2024 года нужно было активировать документ. Те, кто не успел активировать лицензию, лишились ее. В минувшую субботу у мэрии были огромные очереди таксистов. Изначально лицензии выдавались на год. Обладатели бессрочной лицензии, отныне могут как сам пользоваться ею, так и продавать или сдавать ее в аренду, воспользовавшись муниципальным порталом www.taxi.tbilisi.gov.ge. Такси категории "А" – это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки. Реформа такси в Тбилиси началась в 2018 году. На первом этапе таксистов обязали брать лицензию и проходить техинспектирование. Второй этап стартовал ровно год спустя – с 1 октября 2019 года такси разделили на две категории: "А" и "В".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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