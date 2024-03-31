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Найдено тело мужчины, попавшего под лавину в горах Грузии
Найдено тело мужчины, попавшего под лавину в горах Грузии
Sputnik Грузия
Спасателей доставляли на место трагедии на вертолетах и им приходилось работать без помощи техники 31.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-31T13:46+0400
2024-03-31T13:46+0400
2024-03-31T14:19+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Мужчину, которого накрыла лавина в курортном поселке Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети), нашли мертвым на четвертый день поисков, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.Лавина сошла 28 марта на территории между селами Ота и Ошори, когда там на снегоходах передвигались пять местных жителей. Под массой снега оказался один мужчина в возрасте около 40 лет, рассказал губернатор Самцхе-Джавахети Бесик Амиранашвили."К работам были подключены около 200 пожарных-спасателей, вертолет пограничной полиции, спасательные дроны, служба кинологов и представители министерства обороны", – говорится в сообщении.Место, где произошла трагедия, непроходимое. Спасателей доставляли туда на вертолетах и им приходилось работать без помощи техники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости
грузия, происшествия, новости
Найдено тело мужчины, попавшего под лавину в горах Грузии
13:46 31.03.2024 (обновлено: 14:19 31.03.2024)
Спасателей доставляли на место трагедии на вертолетах и им приходилось работать без помощи техники
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Мужчину, которого накрыла лавина в курортном поселке Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети), нашли мертвым на четвертый день поисков, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
Лавина сошла 28 марта на территории между селами Ота и Ошори, когда там на снегоходах передвигались пять местных жителей. Под массой снега оказался один мужчина в возрасте около 40 лет, рассказал губернатор Самцхе-Джавахети Бесик Амиранашвили.
"К работам были подключены около 200 пожарных-спасателей, вертолет пограничной полиции, спасательные дроны, служба кинологов и представители министерства обороны", – говорится в сообщении.
Место, где произошла трагедия, непроходимое. Спасателей доставляли туда на вертолетах и им приходилось работать без помощи техники.