https://sputnik-georgia.ru/20240331/naydeno-telo-muzhchiny-popavshego-pod-lavinu-v-gorakh-gruzii-287081853.html

Найдено тело мужчины, попавшего под лавину в горах Грузии

Найдено тело мужчины, попавшего под лавину в горах Грузии

Sputnik Грузия

Спасателей доставляли на место трагедии на вертолетах и им приходилось работать без помощи техники 31.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-31T13:46+0400

2024-03-31T13:46+0400

2024-03-31T14:19+0400

грузия

происшествия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22914/47/229144707_0:434:2098:1614_1920x0_80_0_0_94b01d1be63bad4e8080eff56d861b2f.jpg

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Мужчину, которого накрыла лавина в курортном поселке Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети), нашли мертвым на четвертый день поисков, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.Лавина сошла 28 марта на территории между селами Ота и Ошори, когда там на снегоходах передвигались пять местных жителей. Под массой снега оказался один мужчина в возрасте около 40 лет, рассказал губернатор Самцхе-Джавахети Бесик Амиранашвили."К работам были подключены около 200 пожарных-спасателей, вертолет пограничной полиции, спасательные дроны, служба кинологов и представители министерства обороны", – говорится в сообщении.Место, где произошла трагедия, непроходимое. Спасателей доставляли туда на вертолетах и им приходилось работать без помощи техники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости