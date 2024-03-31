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Первые лица Грузии поздравили отмечающих 31 марта Пасху сограждан

Первые лица Грузии поздравили отмечающих 31 марта Пасху сограждан

Sputnik Грузия

Католическая, Лютеранская, Армянская Апостольская и православная церкви обычно празднуют Пасху в разное время 31.03.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и председатель парламента Шалва Папуашвили поздравили представителей Католической, Лютеранской и Армянской Апостольской Церкви в Грузии и за ее пределами со светлым праздником Пасхи - Воскресения Христова. Католическая, Лютеранская, Армянская Апостольская и православная церкви обычно празднуют Пасху в разное время, но иногда даты совпадают, как, к примеру, в 2017 году. В 2024 году православные отметят великий праздник 5 мая.Президент пожелала пастве здоровья, благополучия, счастья в единой, мирной и успешной Грузии. Мира и успехов пожелал верующим спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. "Поздравляю с великим праздником Пасхи всех, кто празднует его сегодня в Грузии и мире. Желаю вам мира, любви и успехов вместе с любимыми людьми", - написал Папуашвили в соцсети. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, шалва папуашвили, саломе зурабишвили