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Референдум и день рождения Гамсахурдия – первые лица Грузии о значимости 31 марта
Референдум и день рождения Гамсахурдия – первые лица Грузии о значимости 31 марта
Sputnik Грузия
Жители Грузии 33 года назад проголосовали за восстановление территориальной целостности Грузии 31.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-31T15:02+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Референдум 31 марта 1991 года заложил основу восстановления государственной независимости Грузии, поэтому это важнейшая дата в новейшей истории страны, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В этот день в 1991 году в Грузии состоялся всенародный референдум, на котором жители тогда еще советской Грузии единогласно высказались за восстановление независимости. В референдуме приняли участие 90,79% избирателей, из которых за государственную независимость проголосовали 99,08%. Кобахидзе назвал символичным то, что референдум состоялся в день рождения первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, а также подчеркнул тот факт, что он прошел на всей территории страны, в том числе в Абхазии и Цхинвальском регине. Тбилиси потерял контроль над этими территориями вследствие вооруженных конфликтов 1992-1993 годов. А после конфликта августа 2008 года Россия признала их независимость. О символичности проведения референдума в день рождения Гамсахурдия заявил и председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. По его словам, жизнь и деятельность Звиада Гамсахурдия, которому сегодня исполнилось бы 85 лет, – это символ восстановления независимости Грузии, борьбы и самопожертвования ради великой цели. "Символично и то, что в день рождения первого президента, 31 марта 1991 года, грузинский народ проголосовал за независимость Грузии и юридически оформил это согласие силой референдума", – заявил Папуашвили. Эта дата напоминает грузинскому народу о многовековой борьбе Грузии за независимость и призывает твердо защищать это достояние. История первого президента ГрузииЗвиад Гамсахурдия – сын известного грузинского писателя Константина Гамсахурдия. Он был избран президентом Грузии 26 мая 1991 года и продержался на этом посту чуть меньше года. Гамсахурдия сместили с поста президента в январе 1992 года в результате гражданского противостояния, получившего название "тбилисская война". В течение года Гамсахурдия жил в изгнании — сначала в Азербайджане, потом в Армении, а после в российской Чечне. Осенью 1993 года он вернулся в Грузию, где 31 декабря того же года скончался при невыясненных обстоятельствах в селе Дзвели Хибула (регион Самегрело - Земо Сванети). Согласно официальной версии властей Грузии по итогам проведенного расследования, он покончил с собой. В феврале 1994 года тело Гамсахурдия, захороненное в селе Дзвели Хибула, по требованию семьи вывезли в Грозный и захоронили у главной площади города. Затем, после боевых действий в Чечне, могила была утеряна и обнаружена лишь в 2007 году. Судмедэкспертизу останков первого президента Грузии провели в Ростове-на-Дону. В марте 2007 года останки Гамсахурдия вывезли из Чечни и торжественно перезахоронили в Грузии на территории Мтацминдского пантеона писателей и общественных деятелей в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, дзвели хибула, звиад гамсахурдия, константин гамсахурдия, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили
грузия, новости, политика, тбилиси, дзвели хибула, звиад гамсахурдия, константин гамсахурдия, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили
Референдум и день рождения Гамсахурдия – первые лица Грузии о значимости 31 марта
15:02 31.03.2024 (обновлено: 15:43 31.03.2024)
Жители Грузии 33 года назад проголосовали за восстановление территориальной целостности Грузии
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Референдум 31 марта 1991 года заложил основу восстановления государственной независимости Грузии, поэтому это важнейшая дата в новейшей истории страны, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
В этот день в 1991 году в Грузии состоялся всенародный референдум, на котором жители тогда еще советской Грузии единогласно высказались за восстановление независимости. В референдуме приняли участие 90,79% избирателей, из которых за государственную независимость проголосовали 99,08%.
"Сегодня важнейшая дата в новейшей истории нашей страны, 31 марта – день референдума и день, который заложил основу восстановления нашей государственной независимости", – заявил Кобахидзе.
Кобахидзе назвал символичным то, что референдум состоялся в день рождения первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, а также подчеркнул тот факт, что он прошел на всей территории страны, в том числе в Абхазии и Цхинвальском регине.
Тбилиси потерял контроль над этими территориями вследствие вооруженных конфликтов 1992-1993 годов. А после конфликта августа 2008 года Россия признала их независимость.
О символичности проведения референдума в день рождения Гамсахурдия заявил и председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
По его словам, жизнь и деятельность Звиада Гамсахурдия, которому сегодня исполнилось бы 85 лет, – это символ восстановления независимости Грузии, борьбы и самопожертвования ради великой цели.
"Символично и то, что в день рождения первого президента, 31 марта 1991 года, грузинский народ проголосовал за независимость Грузии и юридически оформил это согласие силой референдума", – заявил Папуашвили.
Эта дата напоминает грузинскому народу о многовековой борьбе Грузии за независимость и призывает твердо защищать это достояние.
История первого президента Грузии
Звиад Гамсахурдия – сын известного грузинского писателя Константина Гамсахурдия. Он был избран президентом Грузии 26 мая 1991 года и продержался на этом посту чуть меньше года. Гамсахурдия сместили с поста президента в январе 1992 года в результате гражданского противостояния, получившего название "тбилисская война".
В течение года Гамсахурдия жил в изгнании — сначала в Азербайджане, потом в Армении, а после в российской Чечне.
Осенью 1993 года он вернулся в Грузию, где 31 декабря того же года скончался при невыясненных обстоятельствах в селе Дзвели Хибула (регион Самегрело - Земо Сванети).
Согласно официальной версии властей Грузии по итогам проведенного расследования, он покончил с собой.
В феврале 1994 года тело Гамсахурдия, захороненное в селе Дзвели Хибула, по требованию семьи вывезли в Грозный и захоронили у главной площади города. Затем, после боевых действий в Чечне, могила была утеряна и обнаружена лишь в 2007 году. Судмедэкспертизу останков первого президента Грузии провели в Ростове-на-Дону.
В марте 2007 года останки Гамсахурдия вывезли из Чечни и торжественно перезахоронили в Грузии на территории Мтацминдского пантеона писателей и общественных деятелей в Тбилиси.