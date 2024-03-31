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В Грузии могут снизить акциз на табачные изделия
В Грузии могут снизить акциз на табачные изделия
Sputnik Грузия
Проект для вступления в силу должен быть принят в трех чтениях и подписан президентом Грузии 31.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-31T11:49+0400
2024-03-31T11:49+0400
2024-03-31T11:49+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Комитеты парламента поддержали поправки в Налоговый кодекс Грузии, предполагающие снижение акциза на определенный вид табака с 1 января 2025 года. Акциз также для этих видов табака составит 30 лари за килограмм с 1 января 2025 года. Кроме того, с 1 января планируется ввести акциз на жидкости с содержанием никотина и другие виды. Акциз составит 1 лари за 1 миллилитр. Представленный проект для вступления в силу должен быть принят в трех чтениях и подписан президентом Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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повышение акциза, новости, грузия, общество, закон "о контроле табака"
повышение акциза, новости, грузия, общество, закон "о контроле табака"
В Грузии могут снизить акциз на табачные изделия
Проект для вступления в силу должен быть принят в трех чтениях и подписан президентом Грузии
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Комитеты парламента поддержали поправки в Налоговый кодекс Грузии, предполагающие снижение акциза на определенный вид табака с 1 января 2025 года.
В частности, согласно проекту, наполовину будет снижен акциз на курительный табак для кальяна и составит 30 лари за килограмм. Также предполагается снижение вдвое акциза на "гомогенизированный" или "восстановленный" табак, жевательный или нюхательный табак.
Акциз также для этих видов табака составит 30 лари за килограмм с 1 января 2025 года. Кроме того, с 1 января планируется ввести акциз на жидкости с содержанием никотина и другие виды. Акциз составит 1 лари за 1 миллилитр.
Представленный проект для вступления в силу должен быть принят в трех чтениях и подписан президентом Грузии.