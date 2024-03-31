https://sputnik-georgia.ru/20240331/v-gruzii-mogut-snizit-aktsiz-na-tabachnye-izdeliya-287102611.html

В Грузии могут снизить акциз на табачные изделия

В Грузии могут снизить акциз на табачные изделия

Sputnik Грузия

Проект для вступления в силу должен быть принят в трех чтениях и подписан президентом Грузии 31.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-31T11:49+0400

2024-03-31T11:49+0400

2024-03-31T11:49+0400

повышение акциза

новости

грузия

общество

закон "о контроле табака"

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Комитеты парламента поддержали поправки в Налоговый кодекс Грузии, предполагающие снижение акциза на определенный вид табака с 1 января 2025 года. Акциз также для этих видов табака составит 30 лари за килограмм с 1 января 2025 года. Кроме того, с 1 января планируется ввести акциз на жидкости с содержанием никотина и другие виды. Акциз составит 1 лари за 1 миллилитр. Представленный проект для вступления в силу должен быть принят в трех чтениях и подписан президентом Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

повышение акциза, новости, грузия, общество, закон "о контроле табака"