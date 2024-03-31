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Все о браках и разводах в Грузии: данные за 2023 год

Все о браках и разводах в Грузии: данные за 2023 год

Sputnik Грузия

За последний год по числу зарегистрированных браков на первое место вышел Тбилиси 31.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-31T09:59+0400

2024-03-31T09:59+0400

2024-03-31T09:59+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Около 27,3 тысячи регистраций браков было зафиксировано в Грузии в 2023 году, говорится в информации Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, всего в 2023 году было зарегистрировано 22 275 браков, что на 14,5% ниже показателя 2022 года. Пик браков в Грузии приходится, как правило, на осень: в среднем в месяц регистрируются три тысячи браков, весной среднее число браков составляет две тысячи в месяц, летом – 2,5 тысячи, а зимой – от 1,5 до 2 тысяч. За 2023 год по числу зарегистрированных браков на первое место вышел Тбилиси, где было оформлено 6 738 браков, на втором месте – регион Имерети (3 334), а не третьем – Квемо Картли (2 748). Согласно данным "Сакстата," средний возраст регистрации первого брака в Грузии составляет 29,7 лет для женщин и 32,1 года для мужчин. При этом за последние 10 лет возраст вступления в брак женщин увеличился на три года, а мужчин – на два. Средний возраст вступления в повторный брак составляет 42 года для мужчин и 40 для женщин. Интересно, что в Грузии в пенсионном возрасте мужчины в два раза чаще вступают в брак, чем женщины, а вот в возрасте до 25 лет картина полностью противоположная. Средний срок брака в Грузии составляет 11 лет. Что касается разводов, их число сократилось на 3,1% по сравнению с данными 2022 года и в 2023 году составило 13 664. На первом месте по числу разводов остается Тбилиси, где в 2023 году было зарегистрировано 4 688 случаев расторжения браков. На втором месте – регион Имерети (2 285 разводов), а на третьем Самегрело - Земо Сванети (1 331 развод).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самегрело-земо сванети

имерети

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общество, сакстат, дом юстиции, самегрело-земо сванети, имерети, тбилиси, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", брак, развод