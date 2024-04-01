https://sputnik-georgia.ru/20240401/armeniya-byla-dlya-rossii-ne-soyuznikom-a-bezrazlichnym-sosedom---mnenie-eksperta-287117377.html
Армения была для России не союзником, а безразличным соседом – мнение эксперта
Армения была для России не союзником, а безразличным соседом – мнение эксперта
Sputnik Грузия
Армянский журналист, член движения "Мать Армения" Борис Мурази говорит о российско-армянских отношениях и существующих проблемах 01.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-01T13:17+0400
2024-04-01T13:17+0400
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"Все, кто говорит в Армении "почему русские не пришли воевать в Сюник?" – готовы ли вы пойти на Украину и воевать за Россию? Думаю, что нет", – рассказал армянский журналист, член движения "Мать Армения" Борис Мурази на радио Sputnik Армения."Все те в Армении, кто сейчас обвиняет Россию в "плохом союзничестве", ответьте на вопрос: "А что Армения делала как союзник России? Помогла ли Армения России в 2008 году? Помогла ли в 2014-м, когда началась война в Донбассе? Помогает ли сейчас на Украине? Мы просто не вредили, и все. Это поведение безразличного соседа, но не союзника", – сказал журналист.
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видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, армения, видео
видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, армения, видео
Армения была для России не союзником, а безразличным соседом – мнение эксперта
13:17 01.04.2024 (обновлено: 13:35 01.04.2024)
Армянский журналист, член движения "Мать Армения" Борис Мурази говорит о российско-армянских отношениях и существующих проблемах
"Все, кто говорит в Армении "почему русские не пришли воевать в Сюник?" – готовы ли вы пойти на Украину и воевать за Россию? Думаю, что нет", – рассказал армянский журналист, член движения "Мать Армения" Борис Мурази на радио Sputnik Армения
.
"Все те в Армении, кто сейчас обвиняет Россию в "плохом союзничестве", ответьте на вопрос: "А что Армения делала как союзник России? Помогла ли Армения России в 2008 году? Помогла ли в 2014-м, когда началась война в Донбассе? Помогает ли сейчас на Украине? Мы просто не вредили, и все. Это поведение безразличного соседа, но не союзника", – сказал журналист.