https://sputnik-georgia.ru/20240401/armeniya-byla-dlya-rossii-ne-soyuznikom-a-bezrazlichnym-sosedom---mnenie-eksperta-287117377.html

Армения была для России не союзником, а безразличным соседом – мнение эксперта

Армения была для России не союзником, а безразличным соседом – мнение эксперта

Sputnik Грузия

Армянский журналист, член движения "Мать Армения" Борис Мурази говорит о российско-армянских отношениях и существующих проблемах 01.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-01T13:17+0400

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"Все, кто говорит в Армении "почему русские не пришли воевать в Сюник?" – готовы ли вы пойти на Украину и воевать за Россию? Думаю, что нет", – рассказал армянский журналист, член движения "Мать Армения" Борис Мурази на радио Sputnik Армения."Все те в Армении, кто сейчас обвиняет Россию в "плохом союзничестве", ответьте на вопрос: "А что Армения делала как союзник России? Помогла ли Армения России в 2008 году? Помогла ли в 2014-м, когда началась война в Донбассе? Помогает ли сейчас на Украине? Мы просто не вредили, и все. Это поведение безразличного соседа, но не союзника", – сказал журналист.

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