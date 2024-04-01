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"Грузинская мечта" допускает ошибку – оппозиционер о поправках в Избирательный кодекс
"Грузинская мечта" допускает ошибку – оппозиционер о поправках в Избирательный кодекс
Sputnik Грузия
Согласно поправкам в Избирательный кодекс, победившим в первом же туре будет кандидат, набравший наибольшее число голосов 01.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-01T14:34+0400
2024-04-01T14:34+0400
2024-04-01T14:34+0400
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" допускает ошибку, выступая с инициативой упразднения вторых туров для мажоритарных кандидатов на выборах в органы местной власти – сакребуло, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия. По действующему законодательству второй тур назначается в том случае, если ни один из кандидатов в депутаты сакребуло не смог в своем районе получить поддержку более 40% избирателей. По словам оппозиционера, второй тур выборов всегда был преимуществом властей, так как правящая сила всегда побеждала. "Это означает, что в конечном счете судьба мажоритарных выборов будет решена в первом туре на местных выборах самоуправления", – отметил Хвичия. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно поправкам в Избирательный кодекс, победившим в первом же туре будет кандидат, набравший наибольшее число голосов. По мнению правящей партии, инициатива даст возможность быстрого формирования сакребуло по итогам выборов и увеличит эффективность его работы. По итогам выборов 2021 года 24 сакребуло из 63 не смогли начать работу сразу после выборов из-за вторых туров выборов мажоритарных депутатов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, яго хвичия, грузинская мечта - демократическая грузия, выборы, местные выборы, сакребуло
политика, грузия, новости, яго хвичия, грузинская мечта - демократическая грузия, выборы, местные выборы, сакребуло
"Грузинская мечта" допускает ошибку – оппозиционер о поправках в Избирательный кодекс
Согласно поправкам в Избирательный кодекс, победившим в первом же туре будет кандидат, набравший наибольшее число голосов
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" допускает ошибку, выступая с инициативой упразднения вторых туров для мажоритарных кандидатов на выборах в органы местной власти – сакребуло, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия.
По действующему законодательству второй тур назначается в том случае, если ни один из кандидатов в депутаты сакребуло не смог в своем районе получить поддержку более 40% избирателей.
"Согласно предыдущим выборам, эти результаты не были бы выгодны для "коцев" (члены "Грузинской мечты" – ред.). Я просто думаю, что они совершают ошибку, и мы позволим им это сделать", – сказал Хвичия.
По словам оппозиционера, второй тур выборов всегда был преимуществом властей, так как правящая сила всегда побеждала.
"Это означает, что в конечном счете судьба мажоритарных выборов будет решена в первом туре на местных выборах самоуправления", – отметил Хвичия.
Согласно поправкам в Избирательный кодекс, победившим в первом же туре будет кандидат, набравший наибольшее число голосов. По мнению правящей партии, инициатива даст возможность быстрого формирования сакребуло по итогам выборов и увеличит эффективность его работы.
По итогам выборов 2021 года 24 сакребуло из 63 не смогли начать работу сразу после выборов из-за вторых туров выборов мажоритарных депутатов.