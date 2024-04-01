https://sputnik-georgia.ru/20240401/gruzinskaya-mechta-podderzhala-girchi-v-borbe-za-otmenu-gendernykh-kvot-pered-vyborami-287125231.html
"Грузинская мечта" поддержала "Гирчи" в борьбе за отмену гендерных квот перед выборами
"Грузинская мечта" поддержала "Гирчи" в борьбе за отмену гендерных квот перед выборами
Sputnik Грузия
Между оппозицией и властью должно быть больше таких договоренностей как по вопросу аннулирования гендерных квот, считает оппозиционный депутат 01.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-01T21:10+0400
2024-04-01T21:10+0400
2024-04-01T21:22+0400
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грузинская мечта - демократическая грузия
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лело для грузии
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поддержала поправки в законодательство по отмене гендерной квоты в избирательных списках, инициированные депутатами оппозиционной партии "Гирчи" на заседании бюро парламента. Партия "Гирчи" за семь месяцев до парламентских выборов представила парламенту Грузии проект законодательных поправок об отмене гендерных квот при формировании избирательных списков, согласно которым каждой четвертой в списке должна быть женщина. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Как заявил один из лидеров "Гирчи" Яго Хвичия, между оппозицией и властью должно быть больше таких договоренностей как по вопросу аннулирования гендерных квот. "Я готов еще сотрудничать по многим другим хорошим делам как с "Грузинской мечтой", так и "Национальным движение" и остальными оппозиционными силами, лишь бы кто-то хотел что-то хорошее", – сказал Хвичия. По его словам, упомянутый законопроект является результатом длительной борьбы и им они фактически защищают права женщин. По словам депутата, как очень простой пример можно представить медицинскую сферу, кому бы пациент доверил свою жизнь – женщине-врачу, которая попала в медицинское учреждение по квоте, или мужчине, который завоевал место своим профессионализмом. Как заявил на заседании бюро депутат от "Грузинской мечты" Бека Давитулиани, большинство поддержало законодательную инициативу "Гирчи", а "Гирчи", в свою очередь, в процессе избрания председателя ЦИК будет ориентирован на добросовестность и профессионализм кандидатов, а не руководствоваться личными интересами. В свою очередь депутат от оппозиционной партии "Лело для Грузии", бывший спикер парламента Давид Усупашвили заявил, что это законопроект не "Гирчи", а "Грузинской мечты". "Я не могу назвать этот проект проектом "Гирчи". Это проект "Грузинской мечты". И если бы не политический замысел "Грузинской мечты", идея "Гирчи" так и осталась бы идеей", – заявил Усупашвили. По его словам, партия "Лело" сама представит избирательный список по образцу, предусмотренному действующим законом. Это уже вторая попытка "Гирчи" отменить квоты для женщин в партийных списках, которые составляются к парламентским выборам. Партия в 2020 году обращалась в Конституционный суд Грузии, но иск "Гирчи" в сентябре 2020 года не был удовлетворен. Согласно действующему законодательству, для парламентских выборов, которые состоятся 26 октября 2024 года и в дальнейшем (до 2028 года), в каждой четверке кандидатов партийного списка должна быть хотя бы одна женщина. А для парламентских выборов 28 октября 2028 года и последующих (до 2032 года включительно), женщина должна быть в каждой тройке кандидатов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, яго хвичия, давид усупашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, партия "гирчи", лело для грузии, женщины, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, яго хвичия, давид усупашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, партия "гирчи", лело для грузии, женщины, парламентские выборы в грузии 2024
"Грузинская мечта" поддержала "Гирчи" в борьбе за отмену гендерных квот перед выборами
21:10 01.04.2024 (обновлено: 21:22 01.04.2024)
Между оппозицией и властью должно быть больше таких договоренностей как по вопросу аннулирования гендерных квот, считает оппозиционный депутат
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поддержала поправки в законодательство по отмене гендерной квоты в избирательных списках, инициированные депутатами оппозиционной партии "Гирчи" на заседании бюро парламента.
Партия "Гирчи" за семь месяцев до парламентских выборов представила парламенту Грузии проект законодательных поправок об отмене гендерных квот при формировании избирательных списков, согласно которым каждой четвертой в списке должна быть женщина.
Как заявил один из лидеров "Гирчи" Яго Хвичия, между оппозицией и властью должно быть больше таких договоренностей как по вопросу аннулирования гендерных квот.
"Я готов еще сотрудничать по многим другим хорошим делам как с "Грузинской мечтой", так и "Национальным движение" и остальными оппозиционными силами, лишь бы кто-то хотел что-то хорошее", – сказал Хвичия.
По его словам, упомянутый законопроект является результатом длительной борьбы и им они фактически защищают права женщин.
"Когда устанавливаешь человеку квоту, то он воспринимается не как профессионал, а как действующий по квоте", – сказал Хвичия.
По словам депутата, как очень простой пример можно представить медицинскую сферу, кому бы пациент доверил свою жизнь – женщине-врачу, которая попала в медицинское учреждение по квоте, или мужчине, который завоевал место своим профессионализмом.
Как заявил на заседании бюро депутат от "Грузинской мечты" Бека Давитулиани, большинство поддержало законодательную инициативу "Гирчи", а "Гирчи", в свою очередь, в процессе избрания председателя ЦИК будет ориентирован на добросовестность и профессионализм кандидатов, а не руководствоваться личными интересами.
"Большинство согласно с принципами, связанными с этими изменениями. Также согласен рассмотреть его в ускоренном порядке", – заявил Давитулиани.
В свою очередь депутат от оппозиционной партии "Лело для Грузии", бывший спикер парламента Давид Усупашвили заявил, что это законопроект не "Гирчи", а "Грузинской мечты".
"Я не могу назвать этот проект проектом "Гирчи". Это проект "Грузинской мечты". И если бы не политический замысел "Грузинской мечты", идея "Гирчи" так и осталась бы идеей", – заявил Усупашвили.
По его словам, партия "Лело" сама представит избирательный список по образцу, предусмотренному действующим законом.
"На данном этапе мы считаем это нужным и обязательным. Пройдут годы и это уже не будет нужным и обязательным", – сказал Усупашвили.
Это уже вторая попытка "Гирчи" отменить квоты для женщин в партийных списках, которые составляются к парламентским выборам. Партия в 2020 году обращалась в Конституционный суд Грузии, но иск "Гирчи" в сентябре 2020 года не был удовлетворен.
Согласно действующему законодательству, для парламентских выборов, которые состоятся 26 октября 2024 года и в дальнейшем (до 2028 года), в каждой четверке кандидатов партийного списка должна быть хотя бы одна женщина. А для парламентских выборов 28 октября 2028 года и последующих (до 2032 года включительно), женщина должна быть в каждой тройке кандидатов.