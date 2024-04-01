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Мэрия Тбилиси освобождает центр города от уличной торговли – видео

Мэрия Тбилиси освобождает центр города от уличной торговли – видео

Sputnik Грузия

Мэрия столицы Грузии продолжает вести борьбу с уличной торговлей. Смотрите, как за один день навели порядок на территории в центре города. 01.04.2024, Sputnik Грузия

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На этот раз от уличных торговцев освобождена территория в центре Тбилиси, у метро "Вокзальная площадь", где десятки лет стояли стенды и прилавки с разными товарами. Теперь тут чисто и для пешеходов освободилось много пространства на широких тротуарах. Проблема уличной торговли еще актуальна для столицы Грузии, мэрия поэтапно наводит порядок.

тбилиси

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