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Правящая партия Турции не смогла достичь желаемых результатов на местных выборах

Правящая партия Турции не смогла достичь желаемых результатов на местных выборах

Sputnik Грузия

Под контролем оппозиции, помимо управляемых с 2019 года Стамбула, Анкары и Антальи, оказались Бурса и Текирдаг 01.04.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Правящая в Турции Партия справедливости и развития не смогла достичь желаемых результатов на муниципальных выборах, но процесс прошел демократично, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Выборы в местные органы самоуправления прошли в Турции 31 марта. По итогам голосования под контролем оппозиции, помимо управляемых с 2019 года Стамбула, Анкары и Антальи, оказались и новые города – промышленные центры Бурса и Текирдаг.По его словам, правящая партия проведет анализ итогов выборов, которые показывают упущения на местах.При этом Эрдоган отметил, что выборы прошли в условиях демократии и без серьезных эксцессов."Выборы в местные органы власти завершились со зрелостью, подобающей нашей демократии. За исключением некоторых отдельных инцидентов, не было никаких серьезных неприятных происшествий, которые могли бы омрачить атмосферу выборов", – заявил Эрдоган.Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития после подсчета почти 90% голосов, сообщил гостелеканал TRT Haber.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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