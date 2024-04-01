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Рыночная стоимость футболистов сборной Грузии достигла 150 миллионов евро
Рыночная стоимость футболистов сборной Грузии достигла 150 миллионов евро
Sputnik Грузия
Список самых дорогих футболистов с существенным отрывом возглавляет Хвича Кварацхелия 01.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-01T17:05+0400
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Рыночная стоимость игроков сборной Грузии по футболу в преддверии чемпионата Европы, который стартует 14 июня в Германии, составляет 150,2 миллиона евро, обновленные данные опубликовал авторитетный немецкий портал Transfermarkt. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сборная Грузии получила возможность сыграть на Евро через матчи плей-офф Лиги наций. В полуфинале грузинская команда обыграла дома Люксембург (2:0), а затем в финале в упорной борьбе одолела Грецию в серии послематчевых пенальти (4:2). А вот стоимость вратаря "Валенсии" Георгия Мамардашвили, наоборот, увеличилась на 5 миллионов евро и теперь составляет 35 миллионов. Список самых дорогостоящих игроков сборной Грузии выглядит так:"Трансфермаркт" начал оценивать игроков и команды с 2000 года. До этого в графе "сборная Грузии" эта сумма в среднем колебалась от 30 до 55 миллионов евро. В 2022 году сумма резко увеличилась до 114 млн Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, футбол, грузия, новости, греция, люксембург, германия, хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, зурико давиташвили, грузия на евро-2024
спорт, футбол, грузия, новости, греция, люксембург, германия, хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, зурико давиташвили, грузия на евро-2024
Рыночная стоимость футболистов сборной Грузии достигла 150 миллионов евро
Список самых дорогих футболистов с существенным отрывом возглавляет Хвича Кварацхелия
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Рыночная стоимость игроков сборной Грузии по футболу в преддверии чемпионата Европы, который стартует 14 июня в Германии, составляет 150,2 миллиона евро, обновленные данные опубликовал авторитетный немецкий портал Transfermarkt.
Сборная Грузии получила возможность сыграть на Евро через матчи плей-офф Лиги наций. В полуфинале грузинская команда обыграла дома Люксембург (2:0), а затем в финале в упорной борьбе одолела Грецию в серии послематчевых пенальти (4:2).
Список самых дорогих футболистов с существенным отрывом возглавляет левый вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия, несмотря на то, что его рыночная стоимость уменьшилась с 85 до 80 млн евро.
А вот стоимость вратаря "Валенсии" Георгия Мамардашвили, наоборот, увеличилась на 5 миллионов евро и теперь составляет 35 миллионов.
Список самых дорогостоящих игроков сборной Грузии выглядит так:
Хвича Кварацхелия, "Наполи" – 80 млн евро;
Георгий Мамардашвили, "Валенсия" – 35 млн евро;
Георгий Микаутадзе, "Мец" – 9 млн евро;
Саба Сазонов, "Торино" – 3 млн евро;
Отар Китеишвили, "Штурм" - 3 млн;
Зурико Давиташвили, "Бордо" – 2,5 млн евро;
Георгий Чакветадзе, "Уотфорд" – 2,5 млн евро.
"Трансфермаркт" начал оценивать игроков и команды с 2000 года. До этого в графе "сборная Грузии" эта сумма в среднем колебалась от 30 до 55 миллионов евро. В 2022 году сумма резко увеличилась до 114 млн