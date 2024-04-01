https://sputnik-georgia.ru/20240401/rynochnaya-stoimost-futbolistov-sbornoy-gruzii-dostigla-150-millionov-evro-287117682.html

Рыночная стоимость футболистов сборной Грузии достигла 150 миллионов евро

Рыночная стоимость футболистов сборной Грузии достигла 150 миллионов евро

Sputnik Грузия

Список самых дорогих футболистов с существенным отрывом возглавляет Хвича Кварацхелия 01.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-01T17:05+0400

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2024-04-01T17:05+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Рыночная стоимость игроков сборной Грузии по футболу в преддверии чемпионата Европы, который стартует 14 июня в Германии, составляет 150,2 миллиона евро, обновленные данные опубликовал авторитетный немецкий портал Transfermarkt. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сборная Грузии получила возможность сыграть на Евро через матчи плей-офф Лиги наций. В полуфинале грузинская команда обыграла дома Люксембург (2:0), а затем в финале в упорной борьбе одолела Грецию в серии послематчевых пенальти (4:2). А вот стоимость вратаря "Валенсии" Георгия Мамардашвили, наоборот, увеличилась на 5 миллионов евро и теперь составляет 35 миллионов. Список самых дорогостоящих игроков сборной Грузии выглядит так:"Трансфермаркт" начал оценивать игроков и команды с 2000 года. До этого в графе "сборная Грузии" эта сумма в среднем колебалась от 30 до 55 миллионов евро. В 2022 году сумма резко увеличилась до 114 млн Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, футбол, грузия, новости, греция, люксембург, германия, хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, зурико давиташвили, грузия на евро-2024