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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 1 до 7 апреля
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 1 до 7 апреля
Sputnik Грузия
Метеорологи прогнозируют слабый дождь в пятницу 01.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-01T12:00+0400
2024-04-01T12:00+0400
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют переменчивую погоду: местами ожидается облачность, дождь, местами – солнце и тепло. В понедельник, 1 апреля, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 9 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 21 градуса тепла. Ожидается слабый ветер. Закат в Тбилиси будет в 19:26. Во вторник, 2 апреля, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду, местами возможна небольшая облачность. Восход солнца будет в 06:41. Минимальная температура воздуха ночью упадет до 10 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 22 градусов тепла. Ожидается слабый ветер.Закат в Тбилиси будет в 19:27. В среду, 3 апреля, в Тбилиси ожидается местами ясная и солнечная погода, местами – облачная. Восход солнца будет в 06:39. Минимальная температура воздуха ночью составит 12 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 23 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:28. В четверг, 4 апреля, в Тбилиси синоптики обещают преимущественно облачную погоду. Восход солнца будет в 06:37. Минимальная температура воздуха составит 13 градусов, а днем поднимется максимум до 21 градуса тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:29. В пятницу, 5 апреля, в Тбилиси ожидается пасмурная погода, слабый дождь и облачность. Восход солнца будет в 06:36. Минимальная температура воздуха ночью составит 11 градусов, а днем прогреется до 21 градуса тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:30. В субботу, 6 апреля, погода в Тбилиси прояснится, ожидается солнечная и ясная погода. Восход солнца будет в 06:34. Минимальная температура воздуха ночью составит 9 градусов, днем воздух прогреется до 18 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:32. В воскресенье, 7 апреля, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 8 градусов, днем воздух прогреется до 20 градусов тепла. Восход солнца будет в 06:32.Закат в Тбилиси будет в 19:33.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, новости, грузия, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси, прогноз погоды
погода, новости, грузия, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси, прогноз погоды
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 1 до 7 апреля
Метеорологи прогнозируют слабый дождь в пятницу
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют переменчивую погоду: местами ожидается облачность, дождь, местами – солнце и тепло.
В понедельник, 1 апреля, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 9 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 21 градуса тепла.
Закат в Тбилиси будет в 19:26.
Во вторник, 2 апреля, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду, местами возможна небольшая облачность. Восход солнца будет в 06:41. Минимальная температура воздуха ночью упадет до 10 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 22 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 19:27.
В среду, 3 апреля, в Тбилиси ожидается местами ясная и солнечная погода, местами – облачная. Восход солнца будет в 06:39. Минимальная температура воздуха ночью составит 12 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 23 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:28.
В четверг, 4 апреля, в Тбилиси синоптики обещают преимущественно облачную погоду. Восход солнца будет в 06:37. Минимальная температура воздуха составит 13 градусов, а днем поднимется максимум до 21 градуса тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:29.
В пятницу, 5 апреля, в Тбилиси ожидается пасмурная погода, слабый дождь и облачность. Восход солнца будет в 06:36. Минимальная температура воздуха ночью составит 11 градусов, а днем прогреется до 21 градуса тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:30.
В субботу, 6 апреля, погода в Тбилиси прояснится, ожидается солнечная и ясная погода. Восход солнца будет в 06:34. Минимальная температура воздуха ночью составит 9 градусов, днем воздух прогреется до 18 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:32.
В воскресенье, 7 апреля, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 8 градусов, днем воздух прогреется до 20 градусов тепла.
Восход солнца будет в 06:32.
Закат в Тбилиси будет в 19:33.