https://sputnik-georgia.ru/20240401/vnimaniyu-vladeltsev-rynkov-v-gruzii-izmenilis-pravila-podachi-informatsii-v-nalogovuyu-287120329.html

Вниманию владельцев рынков в Грузии! Изменились правила подачи информации в налоговую

Вниманию владельцев рынков в Грузии! Изменились правила подачи информации в налоговую

Sputnik Грузия

В Грузии ужесточили контроль за экономической деятельностью на рынках 01.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-01T15:31+0400

2024-04-01T15:31+0400

2024-04-01T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Владельцы рынков в Грузии отныне обязаны оповещать налоговый орган о торговцах, которые взяли торговую точку в аренду или субаренду на более чем один день, не позднее 15 числа следующего месяца и при том в электронном виде, говорится в приказе министра финансов.Речь идет об арендаторах как стационарных, так и нестационарных торговых точек, предназначенных для реализации товаров на территории рынка. Информацию о торговцах, которые арендовали торговую точку на рынке до 1 апреля 2024 года, то есть до вступления приказа министра в силу, нужно будет представить в налоговую не позднее 31 мая. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Что касается арендаторов и субарендаторов, которые сдадут торговую точку в субаренду, они обязаны в течение пяти рабочих дней оповестить об этой сделке владельца рынка, чтобы он смог предоставить данные налоговой. Нарушителей будут штрафовать согласно налоговому законодательству Грузии. Перечень данных, которые нужно представить в налоговую, указан в приказе министра финансов от 14 марта 2024 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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