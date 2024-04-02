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Региональный Ил-114-300 становится на крыло

Региональный Ил-114-300 становится на крыло

Sputnik Грузия

Возрождение гражданского авиастроения подтверждает технологический суверенитет России. Госпрограмма развития авиатранспортной отрасли воплощается в сотни новых... 02.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-02T11:58+0400

2024-04-02T11:58+0400

2024-04-02T11:58+0400

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В Подмосковье 31 марта успешно состоялся первый испытательный полет второго опытного самолета Ил-114-300. На высотах до 900 метров, со скоростью до 230 км/ч проверены устойчивость и управляемость воздушного судна, стабильность работы систем и оборудования российского производства. До начала полетов самолет прошел серию наземных испытаний. Ранее Президент РФ Владимир Путин отметил оперативность создания Ил-114-300.Региональный самолет Ил-114-300 – глубоко модернизированная версия турбовинтового Ил-114. Самолет предназначен для перевозки до 68 пассажиров (экипаж – 2 человека) или 6,5 тонны груза на расстояние до 2 000 км, создан ПАО "Ил" с учетом автономной эксплуатации в суровых климатических условиях, на грунтовых аэродромах отдаленных регионов России (включая Арктику).Машину отличают высокие летно-технические характеристики, новый цифровой пилотажно-навигационный комплекс, широкое применение в конструкции композитных материалов. Мощный, надежный, простой в обслуживании турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ-01 разработан петербургским предприятием "ОДК-Климов", по техническим характеристикам превосходит зарубежные аналоги. Это достойная замена "ветерану" внутрироссийских авиалиний Ан-24.Новый Ил-114-300 – универсальная платформа, на которой можно создавать различные модификации воздушных судов: транспортные, грузопассажирские, санитарные, специального назначения (полярный, патрульный, разведывательный).Современные региональные самолеты российского производства необходимы для решения задач государственной важности. Госпрограмма развития авиатранспортной отрасли до 2030 года в объеме более 770 млрд российских рублей ориентирована на рост доли лайнеров производства РФ с 33 до 81%, увеличение интенсивности межрегионального авиасообщения в полтора раза. Планами предусмотрены поставки для гражданской авиации 1 036 самолетов, в том числе около 100 единиц Ил-114-300. И это без учета значительных потребностей Минобороны РФ и других государственных заказчиков.Сила высоких технологийКомпоновка Ил-114-300 – свободнонесущий моноплан с низкорасположенным крылом и оперением однокилевой схемы. Длина самолета – 26,9 м, размах крыла – 29,8 м, высота – 9 м. На крыле размещены два турбовинтовых двигателя (по 3 100 л. с. на взлете) с малошумными шестилопастными воздушными винтами диаметром 3,6 м. Фюзеляж диаметром 2,86 м позволяет расположить в одном ряду четыре пассажирских кресла с центральным проходом шириной почти полметра.Максимальная взлетная масса Ил-114-300 – 23,5 тонны. Дальность полета с максимальным запасом топлива (8 780 л) и нагрузкой 1 300 кг – 5 000 км. Новый самолет получил усовершенствованный комплекс авионики ЦПНК-114М2 разработки АО "Раменское приборостроительное конструкторское бюро".Производство Ил-114-300 осуществляется в кооперации предприятий Объединенной авиастроительной корпорации: на базе филиалов ПАО "Ил" – Авиастар (Ульяновск) и ВАСО (Воронеж), НАЗ "Сокол" (Нижний Новгород). Финальная сборка самолетов локализована на предприятии российской самолетостроительной корпорации "МиГ" в Московской области.Высокотехнологичный (импортозамещенный) региональный Ил-114-300 возвращает Россию в высшую лигу мирового авиастроения. Возрождение и рост серийного производства гражданских самолетов для местных авиалиний позволит РФ полностью убрать с внутреннего рынка иностранных производителей, даст мощный импульс развитию экономики и туризма в субъектах федерации.Новый Ил-114-300 активно заказывают российские авиакомпании. Конкурентоспособный самолет наверняка будет востребован в странах ближнего и дальнего зарубежья. Заметим, ранее Ил-114 производили в Ташкенте.США со своей стороны обеспокоены возрождением российского гражданского авиастроения и возможностями использования Ил-114-300 в Вооруженных силах РФ в качестве самолета патрульной авиации ВМФ, радиотехнической разведки или контроля воздушно-тактической обстановки (достойная смена "ветеранам" Ил-38 и Ту-142). Американские аналитики считают, что интеграция новейшего российского поисково-прицельного комплекса "Касатка" с ракетно-минным вооружением на базе Ил-114-300 позволит эффективно обнаруживать и поражать надводные и подводные цели. С прицелом на защиту российских интересов в Арктике.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.

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