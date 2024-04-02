https://sputnik-georgia.ru/20240402/avtomagistral-vostok-zapad--most-cherez-reku-aragvi-otremontiruyut-na-etoy-nedele-287125040.html
Автомагистраль Восток-Запад – мост через реку Арагви отремонтируют на этой неделе
Автомагистраль Восток-Запад – мост через реку Арагви отремонтируют на этой неделе
Sputnik Грузия
Образовавшаяся в воскресенье вечером в связи с указанными работами пробка стала причиной существенной задержки движения автотранспорта по полосе, ведущей в... 02.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-02T10:52+0400
2024-04-02T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Восстановление поврежденного конструктивного элемента на мосту через реку Арагви (левостороннее движение) на 26 км дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе завершится на этой неделе, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии. О том, что конструкция моста была повреждена департамент автомобильных дорог сообщил 21 марта. Этот мост был построен в 70-х годах прошлого века. На металлическую конструкцию установили железобетонные плиты и устроено асфальтобетонное покрытие. Плита периодически повреждается и требуется разборка поврежденных фрагментов проезжей части. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Как отметили в департаменте, образовавшаяся в воскресенье вечером в связи с указанными работами пробка стала причиной существенной задержки движения автотранспорта по полосе, ведущей в Тбилиси. "Вчера на объекте не было рабочего персонала, поскольку идет процесс получения бетона соответствующей прочности", – отмечено в сообщении. После этого будет уложено асфальтобетонное покрытие на проезжую часть моста и будет открыто движение по ограниченной полосе. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии автомагистраль Восток-Запад Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, экономика, департамент автомобильных дорог
Автомагистраль Восток-Запад – мост через реку Арагви отремонтируют на этой неделе
Образовавшаяся в воскресенье вечером в связи с указанными работами пробка стала причиной существенной задержки движения автотранспорта по полосе, ведущей в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Восстановление поврежденного конструктивного элемента на мосту через реку Арагви (левостороннее движение) на 26 км дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе завершится на этой неделе, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии.
О том, что конструкция моста была повреждена департамент автомобильных дорог сообщил 21 марта. Этот мост был построен в 70-х годах прошлого века. На металлическую конструкцию установили железобетонные плиты и устроено асфальтобетонное покрытие. Плита периодически повреждается и требуется разборка поврежденных фрагментов проезжей части.
Как отметили в департаменте, образовавшаяся в воскресенье вечером в связи с указанными работами пробка стала причиной существенной задержки движения автотранспорта по полосе, ведущей в Тбилиси.
"Вчера на объекте не было рабочего персонала, поскольку идет процесс получения бетона соответствующей прочности", – отмечено в сообщении.
После этого будет уложено асфальтобетонное покрытие на проезжую часть моста и будет открыто движение по ограниченной полосе.
Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
В Грузии автомагистраль Восток-Запад Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.