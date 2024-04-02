https://sputnik-georgia.ru/20240402/avtomagistral-vostok-zapad--most-cherez-reku-aragvi-otremontiruyut-na-etoy-nedele-287125040.html

Автомагистраль Восток-Запад – мост через реку Арагви отремонтируют на этой неделе

Автомагистраль Восток-Запад – мост через реку Арагви отремонтируют на этой неделе

Sputnik Грузия

Образовавшаяся в воскресенье вечером в связи с указанными работами пробка стала причиной существенной задержки движения автотранспорта по полосе, ведущей в... 02.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-02T10:52+0400

2024-04-02T10:52+0400

2024-04-02T10:52+0400

грузия

новости

общество

экономика

департамент автомобильных дорог

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/01/287124544_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_32d32117ebbf574e0b079392451db5eb.jpg

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Восстановление поврежденного конструктивного элемента на мосту через реку Арагви (левостороннее движение) на 26 км дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе завершится на этой неделе, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии. О том, что конструкция моста была повреждена департамент автомобильных дорог сообщил 21 марта. Этот мост был построен в 70-х годах прошлого века. На металлическую конструкцию установили железобетонные плиты и устроено асфальтобетонное покрытие. Плита периодически повреждается и требуется разборка поврежденных фрагментов проезжей части. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Как отметили в департаменте, образовавшаяся в воскресенье вечером в связи с указанными работами пробка стала причиной существенной задержки движения автотранспорта по полосе, ведущей в Тбилиси. "Вчера на объекте не было рабочего персонала, поскольку идет процесс получения бетона соответствующей прочности", – отмечено в сообщении. После этого будет уложено асфальтобетонное покрытие на проезжую часть моста и будет открыто движение по ограниченной полосе. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии автомагистраль Восток-Запад Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, экономика, департамент автомобильных дорог