https://sputnik-georgia.ru/20240402/chistaya-investitsionnaya-pozitsiya-gruzii-imeet-otritsatelnoe-znachenie-287127775.html

Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение

Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение

Sputnik Грузия

Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 98,3% к ВВП за последние четыре квартала 02.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-02T09:01+0400

2024-04-02T09:01+0400

2024-04-02T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 31 декабря 2023 года имеет отрицательное значение и составляет 30 миллиардов долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За четвертый квартал показатель ухудшился на 663,7 миллиона долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 98,3% к ВВП за последние четыре квартала.Общие международные активы составляют 15,9 миллиарда долларов, что на 382,2 миллиона долларов больше показателя на конец третьего квартала 2023 года.Общие международные обязательства на отчетную дату составили 45,9 миллиарда долларов. Обязательства выросли на один миллиард долларов по сравнению с третьим кварталом 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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