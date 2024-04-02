https://sputnik-georgia.ru/20240402/inostrannye-donory-podpolno-finansiruyut-radikalnye-sily-v-gruzii---glava-parlamenta-287134489.html

Иностранные доноры подпольно финансируют радикалов в Грузии – глава парламента

Иностранные доноры подпольно финансируют радикалов в Грузии – глава парламента

Sputnik Грузия

Вопрос прозрачности финансирования НПО – один из самых актуальных в грузинской политике 02.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-02T16:00+0400

2024-04-02T16:00+0400

2024-04-02T16:54+0400

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Несколько иностранных доноров грубо нарушают стандарты, существующие в сфере международной помощи, подпольно финансируя радикальные группы и партии в Грузии, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Тема зарубежного финансирования неправительственных организаций является одной из самых актуальных в Грузии. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" утверждают, что некоторые НПО, финансируемые с Запада, действуют во вред государству. Часть из них, по словам представителей "Грузинской мечты", были фиктивно создана оппозиционными партиями. При этом, по словам спикера, это регулируемая схема, и нельзя поехать в страну и потратить деньги так, как ты хочешь. По словам спикера, все призывы, сделанные правящей партией как за закрытой дверью, так и публично не принесли никаких результатов. "К сожалению, сейчас мы находимся на той стадии, где столкнулись с абсолютно глухой стеной со стороны доноров", – отметил он.Финансирование телекомпании "Мтавари" Как отметил Папуашвили, часть средств международных доноров в Грузии идет и на финансирование телекомпаний, которые, в свою очередь, являются инструментом пропаганды оппозиционных партий. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В том случае, если информация о том, что иностранные доноры финансируют телекомпанию "Мтавари", защищающую интересы конкретной партии, подтвердится, это будет означать прямое вмешательство в выборы. Власти Грузии не раз заявляли, что телеканал "Мтавари" продвигают интересы крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".Ранее исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе заявил, что крупная сумма денег, предназначенная для косвенной пропаганды ЛГБТ* в Грузии, а именно 5-6%, что также является большой суммой, была выделена донорами оппозиционному телеканалу "Мтавари архи".В свою очередь телекомпания "Мтавари" уже опубликовала опровержение на прозвучавшие обвинения."Что касается конкретных целей, названных властью и ее СМИ, будто бы телеканал "Мтавари" получил грант на дискредитацию суда и ЛГБТ*-пропаганды, то это полная ложь, придуманная самой властью, которую легко распознать", – говорится в заявлении.Финансирование телекомпании "ТВ Пирвели" Говоря о финансировании грузинских телекомпаний извне, Папуашвили напомнил, что в 2020 году, в год парламентских выборов, зарплаты оппозиционному телеканалу "ТВ Пирвели" выплачивал американский фонд. По его словам, на эти деньги телеканал вел активную кампанию по дезинформации. Уголовные дела о смерти программистки Тамар Бачиашвили и убийстве молодого футболиста Георгия Шакарашвили в 2020 году взбудоражили всю Грузию. Телекомпания "ТВ Пирвели" своей редакционной политикой активно выражала недоверие ходу следствия. Так, в 2020 году в эфире телеканала показали интервью с якобы свидетелем убийства футболиста. Позже этого человека задержала полиция за дачу ложных показаний. Что касается дела Бачалиашвили, то в эфире того же телеканала прозвучало ложное заявление бывшего следователя по делу Серго Шубитидзе о том, что главная улика – телефон программистки – якобы не была опечатана. Позже его обвинили в "воспрепятствовании правосудию свидетелем путем дачи ложных показаний". В Грузии в марте 2023 года была попытка сделать финансирование НПО прозрачным благодаря принятию аналога закона о регистрации иностранных агентов (FARA) в США. Однако из-за масштабных акций протеста в Тбилиси закон так и не был принят. Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры. * Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризмуПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, шалва папуашвили, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, политика