https://sputnik-georgia.ru/20240402/kto-iz-gruzinskikh-dzyudoistov-poedet-na-chempionat-evropy-v-zagreb-287138926.html

Кто из грузинских дзюдоистов поедет на чемпионат Европы в Загреб

Кто из грузинских дзюдоистов поедет на чемпионат Европы в Загреб

Sputnik Грузия

Участвующие в первенстве дзюдоисты смогут заработать рейтинговые очки для квалификации на Олимпийские игры в Париже 02.04.2024, Sputnik Грузия

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2024-04-02T22:34+0400

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лаша шавдатуашвили

париж

федерация дзюдо грузии

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо будет представлена на чемпионате Европы в столице Хорватии в составе девяти спортсменов в шести весовых категориях, рассказал главный тренер команды Лаша Гуджеджиани. Загреб примет чемпионат Европы по дзюдо 25-28 апреля. В течении первых трех дней Евро будут разыграны 14 комплектов наград. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Мы, скорее всего, пропустим весовую категорию -60 кг, за счет которой удвоим сразу 3 веса: -73 кг, -90 кг и +100 кг", – сказал Гуджеджиани журналистам. Состав команды: По словам тренера, участие в континентальном первенстве олимпийского чемпиона Лаши Бекаури под вопросом. Кроме того, участвующие в первенстве дзюдоисты смогут заработать рейтинговые очки для квалификации на Олимпийские игры в Париже. Квоты распределяются согласно Мировому рейтингу дзюдо IJF по итогам олимпийского квалификационного периода: с 24 июня 2022 года по 23 июня 2024 года. Результаты дзюдоистов влияют на итоговое распределение квот. В конце этого периода для каждой из весовых категорий топ-17 стран, представленных в рейтинге, получат по квоте. Максимальное количество дзюдоистов от одного Национального Олимпийского комитета, которые могут получить олимпийскую квоту в Париж-2024, составляет 14, то есть по одному в каждой весовой категории среди мужчин и женщин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, лаша бекаури, важа маргвелашвили, лаша шавдатуашвили, париж, федерация дзюдо грузии