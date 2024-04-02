https://sputnik-georgia.ru/20240402/kto-iz-gruzinskikh-dzyudoistov-poedet-na-chempionat-evropy-v-zagreb-287138926.html
Кто из грузинских дзюдоистов поедет на чемпионат Европы в Загреб
Кто из грузинских дзюдоистов поедет на чемпионат Европы в Загреб
Sputnik Грузия
Участвующие в первенстве дзюдоисты смогут заработать рейтинговые очки для квалификации на Олимпийские игры в Париже 02.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-02T22:34+0400
2024-04-02T22:34+0400
2024-04-02T22:34+0400
спорт
грузия
новости
лаша бекаури
важа маргвелашвили
лаша шавдатуашвили
париж
федерация дзюдо грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1b/276137343_0:0:2847:1601_1920x0_80_0_0_f57d083fed4a6e967ac6501af51783e4.jpg
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо будет представлена на чемпионате Европы в столице Хорватии в составе девяти спортсменов в шести весовых категориях, рассказал главный тренер команды Лаша Гуджеджиани. Загреб примет чемпионат Европы по дзюдо 25-28 апреля. В течении первых трех дней Евро будут разыграны 14 комплектов наград. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Мы, скорее всего, пропустим весовую категорию -60 кг, за счет которой удвоим сразу 3 веса: -73 кг, -90 кг и +100 кг", – сказал Гуджеджиани журналистам. Состав команды: По словам тренера, участие в континентальном первенстве олимпийского чемпиона Лаши Бекаури под вопросом. Кроме того, участвующие в первенстве дзюдоисты смогут заработать рейтинговые очки для квалификации на Олимпийские игры в Париже. Квоты распределяются согласно Мировому рейтингу дзюдо IJF по итогам олимпийского квалификационного периода: с 24 июня 2022 года по 23 июня 2024 года. Результаты дзюдоистов влияют на итоговое распределение квот. В конце этого периода для каждой из весовых категорий топ-17 стран, представленных в рейтинге, получат по квоте. Максимальное количество дзюдоистов от одного Национального Олимпийского комитета, которые могут получить олимпийскую квоту в Париж-2024, составляет 14, то есть по одному в каждой весовой категории среди мужчин и женщин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
париж
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1b/276137343_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_524e9d6eda04bdc0ba253f06d0f9b07e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, лаша бекаури, важа маргвелашвили, лаша шавдатуашвили, париж, федерация дзюдо грузии
спорт, грузия, новости, лаша бекаури, важа маргвелашвили, лаша шавдатуашвили, париж, федерация дзюдо грузии
Кто из грузинских дзюдоистов поедет на чемпионат Европы в Загреб
Участвующие в первенстве дзюдоисты смогут заработать рейтинговые очки для квалификации на Олимпийские игры в Париже
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо будет представлена на чемпионате Европы в столице Хорватии в составе девяти спортсменов в шести весовых категориях, рассказал главный тренер команды Лаша Гуджеджиани.
Загреб примет чемпионат Европы по дзюдо 25-28 апреля. В течении первых трех дней Евро будут разыграны 14 комплектов наград.
"Мы, скорее всего, пропустим весовую категорию -60 кг, за счет которой удвоим сразу 3 веса: -73 кг, -90 кг и +100 кг", – сказал Гуджеджиани журналистам.
66 кг – Важа Маргвелашвили,
73 кг – Лаша Шавдатуашвили, Георгий Чихелидзе,
81 кг – Тато Григалашвили,
90 кг – Лаша Бекаури, Георгий Джабниашвили,
100 кг – Илья Суламанидзе,
+100 кг – Гурам Тушишвили, Саба Инанеишвили .
По словам тренера, участие в континентальном первенстве олимпийского чемпиона Лаши Бекаури под вопросом.
Кроме того, участвующие в первенстве дзюдоисты смогут заработать рейтинговые очки для квалификации на Олимпийские игры в Париже.
Квоты распределяются согласно Мировому рейтингу дзюдо IJF по итогам олимпийского квалификационного периода: с 24 июня 2022 года по 23 июня 2024 года. Результаты дзюдоистов влияют на итоговое распределение квот. В конце этого периода для каждой из весовых категорий топ-17 стран, представленных в рейтинге, получат по квоте.
Максимальное количество дзюдоистов от одного Национального Олимпийского комитета, которые могут получить олимпийскую квоту в Париж-2024, составляет 14, то есть по одному в каждой весовой категории среди мужчин и женщин.