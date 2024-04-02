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Осторожно мошенники! Нацбанк Грузии предупредил о новой схеме кражи денег со счетов
Осторожно мошенники! Нацбанк Грузии предупредил о новой схеме кражи денег со счетов
Sputnik Грузия
Благодаря мошеннической схеме, преступники смогли взять кредит и снять деньги с депозитов 02.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-02T14:26+0400
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии предупредил о новой схеме мошенничества, при помощи которой преступники получают дистанционный доступ к счетам пострадавших и возможность ими распоряжаться.По данным Нацбанка, пользователей подталкивают к тому, чтобы они скачали специальную программу или мобильное приложение, обещая высокий доход за размещение инвестиций разными методами. Это приложение дает полный доступ, в том числе к сообщениям от мобильного банка. По данным Нацбанка, уже есть случаи, когда таким образом мошенники смогли взять кредит, снять деньги с депозитов и перечислить суммы, в том числе для покупки виртуальных активов.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Национальный банк Грузии призывает граждан проявлять особое внимание и осторожность к предложениям, распространяемым в Интернет, а также при раскрытии своих личных, в том числе финансовых, данных. Пользователям предлагают прежде всего поискать данные о надежности и эффективности работы компании, распространяющей предложение, и, если компания, на первый взгляд, надежна и знакома, проверить подлинность предложения в компании.Ранее об этой схеме мошенничества предупредила и неправительственная организация "Общество и банки".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, национальный банк грузии
Осторожно мошенники! Нацбанк Грузии предупредил о новой схеме кражи денег со счетов
14:26 02.04.2024 (обновлено: 15:04 02.04.2024)
Благодаря мошеннической схеме, преступники смогли взять кредит и снять деньги с депозитов
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии предупредил о новой схеме мошенничества, при помощи которой преступники получают дистанционный доступ к счетам пострадавших и возможность ими распоряжаться.
По данным Нацбанка, пользователей подталкивают к тому, чтобы они скачали специальную программу или мобильное приложение, обещая высокий доход за размещение инвестиций разными методами.
Это приложение дает полный доступ, в том числе к сообщениям от мобильного банка.
По данным Нацбанка, уже есть случаи, когда таким образом мошенники смогли взять кредит, снять деньги с депозитов и перечислить суммы, в том числе для покупки виртуальных активов.
Национальный банк Грузии призывает граждан проявлять особое внимание и осторожность к предложениям, распространяемым в Интернет, а также при раскрытии своих личных, в том числе финансовых, данных. Пользователям предлагают прежде всего поискать данные о надежности и эффективности работы компании, распространяющей предложение, и, если компания, на первый взгляд, надежна и знакома, проверить подлинность предложения в компании.
Ранее об этой схеме мошенничества предупредила и неправительственная организация "Общество и банки".