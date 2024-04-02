https://sputnik-georgia.ru/20240402/peregruzhennost-i-neformalnoe-pravlenie--narodnyy-zaschitnik-o-situatsii-v-tyurmakh-gruzii-287137074.html

Перегруженность и неформальное правление – Народный защитник о ситуации в тюрьмах Грузии

Перегруженность и неформальное правление – Народный защитник о ситуации в тюрьмах Грузии

Sputnik Грузия

Тюрьмы Грузии в 2023 году были заполнены более чем на 80% 02.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-02T20:06+0400

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2024-04-02T20:06+0400

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специальная следственная служба

народный защитник грузии

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Множество вызовов остается в системе исполнения наказаний Грузии, в том числе перегруженность тюрем, факты насилия и неформальное правление, говорится в ежегодном парламентском отчете Народного защитника. Представители аппарата омбудсмена Грузии имеют свободный доступ в тюрьмы страны в любое время суток. В 2023 году только для проверки распространившейся информации представители аппарата в ходе 581 визита встретились с 1 703 заключенными или задержанными. По официальным данным Национальной службы статистики, тюрьмы Грузии в течение 2023 года были заполнены более чем на 80%. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По мнению Народного защитника, именно с перегруженностью тюрем связано появление неформального правления внутри учреждений и насилие в отношении друг друга со стороны заключенных. Кроме того, вследствие неформального правления заключенные, ставшие жертвами насилия от других заключенных, скрывают причины повреждений от администрации тюрем и медперсонала. Народный защитник отмечает, что проблемой остается долгосрочное, необоснованное помещение заключенных в комнаты деэскалации и одиночные камеры с целью наказания. Кроме того, по информации омбудсмена, проблемой остается физическое и психологическое насилие над заключенными со стороны сотрудников тюрем. Ряд обращений стал причиной возбуждения уголовных дел Специальной следственной службой, которая расследует в Грузии преступления, связанные с нарушением прав человека. В своем отчете Народный защитник особое внимание уделил положению заключенных в закрытых тюрьмах и тюрьмах для заключенных особого риска, где заключенные пользуются лишь правом на часовую прогулку, а все остальное время проводят в камерах. Также аппарат Народного защитника отмечает, что в Глданской и Кутаисской тюрьмах сохранилась практика раздевания догола заключенных, что, по мнению аппарата омбудсмена, является унижающим честь и достоинство обращением. В связи с выявленными проблемами Народный защитник Грузии рекомендует правительству разработать план действий для сокращения числа заключенных. Министерству юстиции же рекомендуется: увеличить срок хранения видеозаписей; изменить правила помещения заключенных в одиночные камеры и улучшить уровень медицинской и психологической помощи для помещенных в одиночные камеры; запретить проверку заключенных с требованием полного обнажения; разработать концепцию малых тюрем, изменить место прогулки в двух закрытых тюрьмах и увеличить число психологов и соцработников в тюрьмах. Народный защитник по законодательству представляет рекомендации непосредственно адресатам, а полный отчет о положении прав и свобод – парламенту для принятия к сведению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, специальная следственная служба, народный защитник грузии