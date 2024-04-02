https://sputnik-georgia.ru/20240402/prokuratura-gruzii-obratilas-k-niderlandam-s-tselyu-ekstraditsii-adeishvili-287136475.html
Прокуратура Грузии обратилась к Нидерландам с целью экстрадиции Адеишвили
Прокуратура Грузии обратилась к Нидерландам с целью экстрадиции Адеишвили
Sputnik Грузия
Заочно осужденный в Грузии, в прошлом высокопоставленный чиновник в Гааге участвует в международной конференции в составе украинской делегации 02.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-02T17:42+0400
2024-04-02T17:42+0400
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии обратилась в компетентные ведомства Нидерландов с целью ареста и экстрадиции заочно осужденного на родине бывшего генерального прокурора и министра юстиции Грузии Зураба Адеишвилии, сообщила телекомпания "Имеди". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Телекомпания "Имеди" во вторник опубликовала кадры, где видно, что Адеишвили в Гааге участвует в международной конференции в составе украинской делегации. Ранее прокуратура Грузии обратилась с аналогичным запросом к компетентным органам Германии и Бельгии, так как Адеишвили участвовал во встречах в Брюсселе и Берлине. По информации ведомства, прокуратура Грузии в рамках своих полномочий осуществляет все предусмотренные законом меры по привлечению лиц, совершивших преступления в Грузии, к грузинскому правосудию независимо от их местонахождения. Кто такой Адеишвили Адеишвили, входивший в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти в конце 2012 года. Он получил политическое убежище в одной из европейских стран, а потом и гражданство. Теперь Адеишвили работает в прокуратуре Украины. Адеишвили, который на данный момент занимает высокую должность на Украине, в Грузии признан виновным в совершении преступлений по шести уголовным делам и заочно приговорен к шести годам заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, зураб адеишвили, нидерланды, украина
Прокуратура Грузии обратилась к Нидерландам с целью экстрадиции Адеишвили
17:42 02.04.2024 (обновлено: 18:14 02.04.2024)
Заочно осужденный в Грузии, в прошлом высокопоставленный чиновник в Гааге участвует в международной конференции в составе украинской делегации
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии обратилась в компетентные ведомства Нидерландов с целью ареста и экстрадиции заочно осужденного на родине бывшего генерального прокурора и министра юстиции Грузии Зураба Адеишвилии, сообщила телекомпания "Имеди".
Телекомпания "Имеди" во вторник опубликовала кадры, где видно, что Адеишвили в Гааге участвует в международной конференции в составе украинской делегации. Ранее прокуратура Грузии обратилась с аналогичным запросом к компетентным органам Германии и Бельгии, так как Адеишвили участвовал во встречах в Брюсселе и Берлине.
"На основании публично распространенной информации прокуратура обратилась к компетентным органам Нидерландов с целью задержания Зураба Адеишвили и его экстрадиции в Грузию", – сообщили в прокуратуре.
По информации ведомства, прокуратура Грузии в рамках своих полномочий осуществляет все предусмотренные законом меры по привлечению лиц, совершивших преступления в Грузии, к грузинскому правосудию независимо от их местонахождения.
Адеишвили, входивший в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти в конце 2012 года. Он получил политическое убежище в одной из европейских стран, а потом и гражданство. Теперь Адеишвили работает в прокуратуре Украины.
Адеишвили, который на данный момент занимает высокую должность на Украине, в Грузии признан виновным в совершении преступлений по шести уголовным делам и заочно приговорен к шести годам заключения.