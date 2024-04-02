https://sputnik-georgia.ru/20240402/skolko-zarabatyvaet-frantsuzskiy-trener-sbornoy-gruzii-po-futbolu-287133808.html

Сколько зарабатывает французский тренер сборной Грузии по футболу?

Сколько зарабатывает французский тренер сборной Грузии по футболу?

Sputnik Грузия

Деньги никогда не были на первом месте для Вилли Саньоля, отметил Каха Каладзе 02.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-02T19:15+0400

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу, француз Вилли Саньоль получает в качестве зарплаты ежемесячно 20 тысяч, сообщил мэр Тбилиси, в прошлом успешный футболист Каха Каладзе, при этом не указав в какой валюте. Вилли Саньоль занимает пост тренера сборной Грузии с февраля 2021 года. Под его руководством грузинские футболисты выиграли 16 из 33 игр, проиграли 12, пять матчей завершились вничью, и впервые сборная Грузии сыграет на чемпионате Европы. Мэр Тбилиси и бывший капитан сборной Грузии по футболу не уточнил валюту, в которой выплачивают зарплату Саньолю, однако, предположительно, речь идет о евро. Для него деньги и финансы никогда не были на первом месте, сказал Каладзе. По его словам, за такую сумму федерация футбола не смогла бы найти тренера даже в Грузии. До того как приехать в Грузию, Саньоль в 2013-2014 годах являлся главным тренером молодежной сборной Франции. В 2014-2016 годах возглавлял "Бордо", летом 2017 года вошел в тренерский штаб "Баварии".

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