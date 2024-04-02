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Сколько зарабатывает французский тренер сборной Грузии по футболу?
Сколько зарабатывает французский тренер сборной Грузии по футболу?
Sputnik Грузия
Деньги никогда не были на первом месте для Вилли Саньоля, отметил Каха Каладзе 02.04.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу, француз Вилли Саньоль получает в качестве зарплаты ежемесячно 20 тысяч, сообщил мэр Тбилиси, в прошлом успешный футболист Каха Каладзе, при этом не указав в какой валюте. Вилли Саньоль занимает пост тренера сборной Грузии с февраля 2021 года. Под его руководством грузинские футболисты выиграли 16 из 33 игр, проиграли 12, пять матчей завершились вничью, и впервые сборная Грузии сыграет на чемпионате Европы. Мэр Тбилиси и бывший капитан сборной Грузии по футболу не уточнил валюту, в которой выплачивают зарплату Саньолю, однако, предположительно, речь идет о евро. Для него деньги и финансы никогда не были на первом месте, сказал Каладзе. По его словам, за такую сумму федерация футбола не смогла бы найти тренера даже в Грузии. До того как приехать в Грузию, Саньоль в 2013-2014 годах являлся главным тренером молодежной сборной Франции. В 2014-2016 годах возглавлял "Бордо", летом 2017 года вошел в тренерский штаб "Баварии".
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грузия, новости, тбилиси, вилли саньоль, каха каладзе
грузия, новости, тбилиси, вилли саньоль, каха каладзе
Сколько зарабатывает французский тренер сборной Грузии по футболу?
Деньги никогда не были на первом месте для Вилли Саньоля, отметил Каха Каладзе
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу, француз Вилли Саньоль получает в качестве зарплаты ежемесячно 20 тысяч, сообщил мэр Тбилиси, в прошлом успешный футболист Каха Каладзе, при этом не указав в какой валюте.
Вилли Саньоль занимает пост тренера сборной Грузии с февраля 2021 года. Под его руководством грузинские футболисты выиграли 16 из 33 игр, проиграли 12, пять матчей завершились вничью, и впервые сборная Грузии сыграет на чемпионате Европы.
"Что я ценю в этом человеке: деньги и финансы никогда не были для него на первом месте, наоборот. Если я вам скажу, какую зарплату он получает в сборной, вы, возможно, рассмеетесь, 20 тысяч – это его ежемесячная зарплата", – сказал Каладзе.
Мэр Тбилиси и бывший капитан сборной Грузии по футболу не уточнил валюту, в которой выплачивают зарплату Саньолю, однако, предположительно, речь идет о евро.
Для него деньги и финансы никогда не были на первом месте, сказал Каладзе.
По его словам, за такую сумму федерация футбола не смогла бы найти тренера даже в Грузии.
"Возможно, мы не смогли бы найти грузинского тренера, который бы взял на себя ответственность и обязательства за такую сумму", – сказал Каладзе.
До того как приехать в Грузию, Саньоль в 2013-2014 годах являлся главным тренером молодежной сборной Франции. В 2014-2016 годах возглавлял "Бордо", летом 2017 года вошел в тренерский штаб "Баварии".