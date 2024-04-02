https://sputnik-georgia.ru/20240402/tbc-capital-povysil-prognoz-rosta-ekonomiki-gruzii-v-2024-godu-287129867.html

TBC Capital повысил прогноз роста экономики Грузии в 2024 году

TBC Capital повысил прогноз роста экономики Грузии в 2024 году

Sputnik Грузия

C апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления экономики Грузии 02.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-02T16:56+0400

2024-04-02T16:56+0400

2024-04-02T16:56+0400

экономика

грузия

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всемирный банк

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Рост экономики Грузии в 2024 году превысит 6% согласно базовому сценарию, говорится в еженедельном обзоре TBC Capital. Ранее аналитики прогнозировали рост ВВП Грузии на 5,6%. По информации аналитиков, последние макроэкономические показатели указывают на сильный экономический рост. Экономика Грузии в феврале 2024 года выросла на 9,5% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Рост экономики с начала года составил 7,7% по сравнению с январем-февралем 2023 года. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Как отмечает TBC Capital, наряду с другими важными факторами, такими как увеличение притока иностранной валюты и инвестиционного спроса, на этот раз аналитики дополнительно выделили достаточно высокий фискальный стимул с начала года, а также, уже исходя из мартовских данных, существенное улучшение эффекта от миграции. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, а в 2023-м – 7,5%. Прогнозы роста ВВП Национальный банк Грузии ожидает рост экономики в пределах 5%. По прогнозу аналитиков компании Galt & Taggart, в 2024 году экономика Грузии вырастет на 6%, а в оптимистическом сценарии ожидается рост на 7%. Что касается Всемирного банка, то, по его прогнозу, в 2024 году экономика Грузии вырастет на 4,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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