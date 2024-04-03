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Борьба с "воровским миром" в Грузии: в столице и регионах задержаны восемь человек

Борьба с "воровским миром" в Грузии: в столице и регионах задержаны восемь человек

Sputnik Грузия

Преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет 03.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-03T19:03+0400

2024-04-03T19:03+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Восемь человек задержаны в Тбилиси, Рустави (Квемо Картли) и Чхороцку (Самегрело - Земо Сванети) по обвинению в связях и членстве в воровском мире, сообщила пресс-служба МВД Грузии. Задержанные, возраст которых от 33 до 60 лет, обвиняются в членстве в воровском мире, поддержке воровского мира и обращении к члену воровского мира. Преступления наказывается лишение свободы на срок до десяти лет. Сотрудник этой же компании пообещал помощь иностранцу и с целью изъятия денег по воровским законам обратился к криминальным авторитетам, в том числе к своему сыну. Вторая сторона конфликта также обратилась за помощью к криминальным авторитетам. Криминальные авторитеты привлекли к делу "воров в законе" – Нику Гитолендия и Нодара Шукакидзе. После этого они организовали так называемую "воровскую разборку" и обязали одну из сторон спора выплатить второй определенную сумму денег. Часть суммы они должны были забрать себе. Полиция в результате личного обыска и обыска домов задержанных изъяла в качестве вещественных доказательств мобильные телефоны, с помощью которых задержанные общались друг с другом и "ворами в законе" за границей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, новости, самегрело, рустави, тбилиси, грузия, вор в законе, воровское сообщество, преступность в грузии, мвд грузии