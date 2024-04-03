https://sputnik-georgia.ru/20240403/chto-proiskhodit-s-gruzami-na-granitsakh-gruzii--tamozhnya-dala-razyasneniya-287138780.html

Что происходит с грузами на границах Грузии – таможня дала разъяснения

Что происходит с грузами на границах Грузии – таможня дала разъяснения

Sputnik Грузия

Контроль декларированного товара Служба доходов осуществляет по системе управления рисков при помощи автоматизированной системы данных eCustoms 03.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-03T10:53+0400

2024-04-03T10:53+0400

2024-04-03T10:53+0400

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таможенный департамент службы доходов министерства финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Таможенный контроль товаров, поступающих в Грузию по т. н. "желтому коридору", связан с выявлением рисков и принятием превентивных мер, а не с желанием таможенной службы пополнить бюджет государства, говорится в сообщении Службы доходов. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>О том, что большинство товаров стало попадать в так называемый "желтый коридор", в рамках которого проверяется вся документация и необходимо платить налог на импорт, заявили бизнесмены. Они утверждают, что это отрицательно сказывается на сроках поставок. Ранее основная часть товаров, по утверждению бизнесменов, пропускалась через "зеленый коридор", проверка товаров не осуществлялась. Контроль декларированного товара Служба доходов осуществляет по системе управления рисков при помощи автоматизированной системы данных eCustoms или информационной системы администрирования налогов Oracle. Сам же процесс полностью автоматизирован. "Утвердительная информация, что якобы использование механизма контроля грузов направлено на заполнение бюджета, не соответствует действительности", – говорится в сообщении. При этом Служба доходов утверждает, что число деклараций, отобранных по профилю таможенного или налогового риска, снизилось на 3,5% в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и число деклараций, попавших в так называемый "желтый коридор", составило в первом квартале всего 14,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, служба доходов министерства финансов грузии, таможня, таможенный департамент службы доходов министерства финансов грузии