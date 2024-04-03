https://sputnik-georgia.ru/20240403/chto-proiskhodit-s-gruzami-na-granitsakh-gruzii--tamozhnya-dala-razyasneniya-287138780.html
Что происходит с грузами на границах Грузии – таможня дала разъяснения
Что происходит с грузами на границах Грузии – таможня дала разъяснения
Sputnik Грузия
Контроль декларированного товара Служба доходов осуществляет по системе управления рисков при помощи автоматизированной системы данных eCustoms 03.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-03T10:53+0400
2024-04-03T10:53+0400
2024-04-03T10:53+0400
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Таможенный контроль товаров, поступающих в Грузию по т. н. "желтому коридору", связан с выявлением рисков и принятием превентивных мер, а не с желанием таможенной службы пополнить бюджет государства, говорится в сообщении Службы доходов. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>О том, что большинство товаров стало попадать в так называемый "желтый коридор", в рамках которого проверяется вся документация и необходимо платить налог на импорт, заявили бизнесмены. Они утверждают, что это отрицательно сказывается на сроках поставок. Ранее основная часть товаров, по утверждению бизнесменов, пропускалась через "зеленый коридор", проверка товаров не осуществлялась. Контроль декларированного товара Служба доходов осуществляет по системе управления рисков при помощи автоматизированной системы данных eCustoms или информационной системы администрирования налогов Oracle. Сам же процесс полностью автоматизирован. "Утвердительная информация, что якобы использование механизма контроля грузов направлено на заполнение бюджета, не соответствует действительности", – говорится в сообщении. При этом Служба доходов утверждает, что число деклараций, отобранных по профилю таможенного или налогового риска, снизилось на 3,5% в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и число деклараций, попавших в так называемый "желтый коридор", составило в первом квартале всего 14,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, служба доходов министерства финансов грузии, таможня, таможенный департамент службы доходов министерства финансов грузии
экономика, грузия, новости, служба доходов министерства финансов грузии, таможня, таможенный департамент службы доходов министерства финансов грузии
Что происходит с грузами на границах Грузии – таможня дала разъяснения
Контроль декларированного товара Служба доходов осуществляет по системе управления рисков при помощи автоматизированной системы данных eCustoms
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Таможенный контроль товаров, поступающих в Грузию по т. н. "желтому коридору", связан с выявлением рисков и принятием превентивных мер, а не с желанием таможенной службы пополнить бюджет государства, говорится в сообщении Службы доходов.
О том, что большинство товаров стало попадать в так называемый "желтый коридор", в рамках которого проверяется вся документация и необходимо платить налог на импорт, заявили бизнесмены. Они утверждают, что это отрицательно сказывается на сроках поставок. Ранее основная часть товаров, по утверждению бизнесменов, пропускалась через "зеленый коридор", проверка товаров не осуществлялась.
"Таможенный контроль, кроме метода выборочной проверки, основывается на критериях рисков, разработанных на национальном и международном уровнях при помощи средств автоматизированной обработки данных, с целью выявления рисков, их оценки и превентивных мер", – пояснили в Службе доходов.
Контроль декларированного товара Служба доходов осуществляет по системе управления рисков при помощи автоматизированной системы данных eCustoms или информационной системы администрирования налогов Oracle. Сам же процесс полностью автоматизирован.
"Утвердительная информация, что якобы использование механизма контроля грузов направлено на заполнение бюджета, не соответствует действительности", – говорится в сообщении.
При этом Служба доходов утверждает, что число деклараций, отобранных по профилю таможенного или налогового риска, снизилось на 3,5% в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и число деклараций, попавших в так называемый "желтый коридор", составило в первом квартале всего 14,3%.