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Какого числа Вербное воскресенье 2024? Церковный календарь

Какого числа Вербное воскресенье 2024? Церковный календарь

Sputnik Грузия

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим – один из главных христианских праздников, который считают символом будущего воцарения Господа 03.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-03T21:21+0400

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религия

иерусалим

календарь религиозных праздников

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Вербное Воскресение – важное событие, произошедшее в последние дни земной жизни Спасителя до распятия на Кресте, и привязано к празднику Пасхи, поэтому не имеет определенной даты в церковном календаре. Какого числа Вербное воскресенье по церковному календарю в 2024-м, читайте в материале Sputnik Грузия. Вербное воскресенье Вербное воскресенье ежегодно отмечают в воскресенье за неделю до Пасхи. Светлое Воскресение Христово в 2024 году по церковному календарю отметят 5 мая, соответственно, Вербное воскресенье выпадает на 28 апреля. По Евангелию, Христос в этот день торжественно въехал в Иерусалим на молодой ослице, как когда-то предсказал пророк Захарий. Люди встретили Христа как Мессию – радостно размахивая пальмовыми ветками, расстилая перед ним свои одежды и распевая песнопения. Ликование собравшихся было вызвано также чудом, которое совершил Спаситель накануне, воскресив Лазаря, и тем самым доказав свое право называться Сыном Божьим. Вербное воскресенье, как торжественный и светлый праздник, так и трагичный, и грустный, ибо практически все те, кто в Вербное воскресенье приветствовал Иисуса Христа, уже через несколько дней с криками ярости бросали в него камнями и требовали его распятия. Материал подготовлен на основе открытых источников Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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