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https://sputnik-georgia.ru/20240403/masshtabnyy-remont-na-odnom-iz-glavnykh-prospektov-tbilisi-zavershilsya-287160795.html
Масштабный ремонт на одном из главных проспектов Тбилиси завершился
Масштабный ремонт на одном из главных проспектов Тбилиси завершился
Sputnik Грузия
На проспекте заменены все подземные коммуникации, обновлены фонарные столбы, линий электропередач, установлены подземные мусорные баки 03.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-03T20:23+0400
2024-04-03T20:23+0400
грузия
новости
каха каладзе
тбилиси
акакий церетели
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Масштабные работы по восстановлению проспекта Акакия Церетели, который является одной из главных транспортных артерий Тбилиси, полностью завершены, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. В рамках капитального ремонта на проспекте Церетели были заменены все подземные коммуникации, в том числе трубы водоснабжения, газоснабжения, канализации и сточных вод, обновлены фонарные столбы, линий электропередач, установлены подземные мусорные баки. Масштабные ремонтные работы на проспекте Церетели начались 19 апреля 2023 года. Спустя девять месяцев, когда уставшие от перерытой дороги, пробок и пыли местные жители начали все чаще высказывать недовольство происходящим, мэрия расторгла контракты с ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group за нарушение сроков реконструкции. Новые контракты были заключены с другими компаниями - Black Sea Group, "Энко", "Фарма" и "Джео джгупи". При этом Каладзе пообещал, что лично займется работами, если новые подрядчики не уложатся в срок. Как и было обещано, в конце января полностью была открыта обновленная проезжая часть, а теперь уже и тротуары приведены в порядок. На реконструкцию проспекта Церетели было выделено 28,4 млн лари (около 10 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, акакий церетели
грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, акакий церетели

Масштабный ремонт на одном из главных проспектов Тбилиси завершился

20:23 03.04.2024
© photo: Sputnik / StringerОбновленный после ремонта проспект Церетели в Тбилиси
Обновленный после ремонта проспект Церетели в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 03.04.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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На проспекте заменены все подземные коммуникации, обновлены фонарные столбы, линий электропередач, установлены подземные мусорные баки
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Масштабные работы по восстановлению проспекта Акакия Церетели, который является одной из главных транспортных артерий Тбилиси, полностью завершены, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
В рамках капитального ремонта на проспекте Церетели были заменены все подземные коммуникации, в том числе трубы водоснабжения, газоснабжения, канализации и сточных вод, обновлены фонарные столбы, линий электропередач, установлены подземные мусорные баки.

"Сегодня могу вам сказать, что восстановительные работы на проспекте Церетели полностью завершены, весенние работы по озеленению продлятся несколько дней", - сказал Каладзе.

Масштабные ремонтные работы на проспекте Церетели начались 19 апреля 2023 года. Спустя девять месяцев, когда уставшие от перерытой дороги, пробок и пыли местные жители начали все чаще высказывать недовольство происходящим, мэрия расторгла контракты с ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group за нарушение сроков реконструкции.
© photo: Sputnik / StringerОбновленный после ремонта проспект Церетели в Тбилиси
Обновленный после ремонта проспект Церетели в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 03.04.2024
Обновленный после ремонта проспект Церетели в Тбилиси
© photo: Sputnik / Stringer
Новые контракты были заключены с другими компаниями - Black Sea Group, "Энко", "Фарма" и "Джео джгупи". При этом Каладзе пообещал, что лично займется работами, если новые подрядчики не уложатся в срок.
© photo: Sputnik / StringerОбновленный после ремонта проспект Церетели в Тбилиси
Обновленный после ремонта проспект Церетели в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 03.04.2024
Обновленный после ремонта проспект Церетели в Тбилиси
© photo: Sputnik / Stringer
Как и было обещано, в конце января полностью была открыта обновленная проезжая часть, а теперь уже и тротуары приведены в порядок.
© photo: Sputnik / StringerОбновленный после ремонта проспект Церетели в Тбилиси
Обновленный после ремонта проспект Церетели в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 03.04.2024
Обновленный после ремонта проспект Церетели в Тбилиси
© photo: Sputnik / Stringer
На реконструкцию проспекта Церетели было выделено 28,4 млн лари (около 10 млн долларов).
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