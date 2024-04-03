Масштабный ремонт на одном из главных проспектов Тбилиси завершился
© photo: Sputnik / StringerОбновленный после ремонта проспект Церетели в Тбилиси
© photo: Sputnik / Stringer
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На проспекте заменены все подземные коммуникации, обновлены фонарные столбы, линий электропередач, установлены подземные мусорные баки
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Масштабные работы по восстановлению проспекта Акакия Церетели, который является одной из главных транспортных артерий Тбилиси, полностью завершены, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
В рамках капитального ремонта на проспекте Церетели были заменены все подземные коммуникации, в том числе трубы водоснабжения, газоснабжения, канализации и сточных вод, обновлены фонарные столбы, линий электропередач, установлены подземные мусорные баки.
"Сегодня могу вам сказать, что восстановительные работы на проспекте Церетели полностью завершены, весенние работы по озеленению продлятся несколько дней", - сказал Каладзе.
Масштабные ремонтные работы на проспекте Церетели начались 19 апреля 2023 года. Спустя девять месяцев, когда уставшие от перерытой дороги, пробок и пыли местные жители начали все чаще высказывать недовольство происходящим, мэрия расторгла контракты с ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group за нарушение сроков реконструкции.
© photo: Sputnik / StringerОбновленный после ремонта проспект Церетели в Тбилиси
Обновленный после ремонта проспект Церетели в Тбилиси
© photo: Sputnik / Stringer
Новые контракты были заключены с другими компаниями - Black Sea Group, "Энко", "Фарма" и "Джео джгупи". При этом Каладзе пообещал, что лично займется работами, если новые подрядчики не уложатся в срок.
© photo: Sputnik / StringerОбновленный после ремонта проспект Церетели в Тбилиси
Обновленный после ремонта проспект Церетели в Тбилиси
© photo: Sputnik / Stringer
Как и было обещано, в конце января полностью была открыта обновленная проезжая часть, а теперь уже и тротуары приведены в порядок.
© photo: Sputnik / StringerОбновленный после ремонта проспект Церетели в Тбилиси
Обновленный после ремонта проспект Церетели в Тбилиси
© photo: Sputnik / Stringer
На реконструкцию проспекта Церетели было выделено 28,4 млн лари (около 10 млн долларов).