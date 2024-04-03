https://sputnik-georgia.ru/20240403/masshtabnyy-remont-na-odnom-iz-glavnykh-prospektov-tbilisi-zavershilsya-287160795.html

Масштабный ремонт на одном из главных проспектов Тбилиси завершился

Масштабный ремонт на одном из главных проспектов Тбилиси завершился

Sputnik Грузия

На проспекте заменены все подземные коммуникации, обновлены фонарные столбы, линий электропередач, установлены подземные мусорные баки 03.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-03T20:23+0400

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каха каладзе

тбилиси

акакий церетели

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Масштабные работы по восстановлению проспекта Акакия Церетели, который является одной из главных транспортных артерий Тбилиси, полностью завершены, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. В рамках капитального ремонта на проспекте Церетели были заменены все подземные коммуникации, в том числе трубы водоснабжения, газоснабжения, канализации и сточных вод, обновлены фонарные столбы, линий электропередач, установлены подземные мусорные баки. Масштабные ремонтные работы на проспекте Церетели начались 19 апреля 2023 года. Спустя девять месяцев, когда уставшие от перерытой дороги, пробок и пыли местные жители начали все чаще высказывать недовольство происходящим, мэрия расторгла контракты с ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group за нарушение сроков реконструкции. Новые контракты были заключены с другими компаниями - Black Sea Group, "Энко", "Фарма" и "Джео джгупи". При этом Каладзе пообещал, что лично займется работами, если новые подрядчики не уложатся в срок. Как и было обещано, в конце января полностью была открыта обновленная проезжая часть, а теперь уже и тротуары приведены в порядок. На реконструкцию проспекта Церетели было выделено 28,4 млн лари (около 10 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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