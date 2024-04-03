https://sputnik-georgia.ru/20240403/oon-prizvali-osudit-popytki-zapada-vmeshatsya-v-vybory-prezidenta-rossii-287143966.html

ООН призвали осудить попытки Запада вмешаться в выборы президента России

ООН призвали осудить попытки Запада вмешаться в выборы президента России

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Российские сенаторы призвали ООН и парламенты мира осудить действия стран коллективного Запада по вмешательству в выборы президента... 03.04.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Российские сенаторы призвали ООН и парламенты мира осудить действия стран коллективного Запада по вмешательству в выборы президента России, соответствующее обращение в среду на заседании принял Совет Федерации РФ.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> Ранее соответствующее поручение комитету по международным делам и комиссии по защите госсуверенитета дала председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. Палата "решительно осуждает" попытки внешнего вмешательства в подготовку и проведение выборов президента РФ, которые начались ещё "до назначения" этих выборов, отмечено в обращении. Действия по срыву выборов президента РФ "предпринимал также киевский режим, подстрекаемый натовскими кураторами", отмечено в сообщении. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, вашингтон, сша, оон