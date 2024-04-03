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ООН призвали осудить попытки Запада вмешаться в выборы президента России
ООН призвали осудить попытки Запада вмешаться в выборы президента России
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Российские сенаторы призвали ООН и парламенты мира осудить действия стран коллективного Запада по вмешательству в выборы президента... 03.04.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Российские сенаторы призвали ООН и парламенты мира осудить действия стран коллективного Запада по вмешательству в выборы президента России, соответствующее обращение в среду на заседании принял Совет Федерации РФ.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> Ранее соответствующее поручение комитету по международным делам и комиссии по защите госсуверенитета дала председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. Палата "решительно осуждает" попытки внешнего вмешательства в подготовку и проведение выборов президента РФ, которые начались ещё "до назначения" этих выборов, отмечено в обращении. Действия по срыву выборов президента РФ "предпринимал также киевский режим, подстрекаемый натовскими кураторами", отмечено в сообщении. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, вашингтон, сша, оон
россия, новости, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, вашингтон, сша, оон
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Российские сенаторы призвали ООН и парламенты мира осудить действия стран коллективного Запада по вмешательству в выборы президента России, соответствующее обращение в среду на заседании принял Совет Федерации РФ.
Ранее соответствующее поручение комитету по международным делам и комиссии по защите госсуверенитета дала председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.
"Совет Федерации ФС РФ призывает ООН, международные парламентские организации и парламенты иностранных государств осудить действия координируемых Вашингтоном стран коллективного Запада по вмешательству в подготовку и проведение выборов президента РФ, по воспрепятствованию свободному волеизъявлению российских граждан, а также по поощрению терроризма и экстремизма в целях дестабилизации обстановки в России в период избирательной кампании", – говорится в тексте принятого обращения.
Палата "решительно осуждает" попытки внешнего вмешательства в подготовку и проведение выборов президента РФ, которые начались ещё "до назначения" этих выборов, отмечено в обращении.
"Сенаторы РФ приветствуют позицию государств мирового большинства, отказавшихся поддержать инициированное США и их сателлитами заявление с осуждением организации выборов президента РФ", – добавили в верхней палате российского парламента.
Действия по срыву выборов президента РФ "предпринимал также киевский режим, подстрекаемый натовскими кураторами", отмечено в сообщении.
"Вооруженные формирования Украины обстреливали избирательные участки в приграничных регионах РФ, активно применяли в период выборов несущие взрывчатые вещества, беспилотные летательные аппараты против гражданских объектов в субъектах РФ, осуществили получившие жесткий отпор попытки вооруженного прорыва на территории Курской и Белгородской областей. В результате этих преступных акций погибли мирные жители, в том числе дети", – бъяснили парламентарии.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.