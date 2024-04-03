Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240403/oon-prizvali-osudit-popytki-zapada-vmeshatsya-v-vybory-prezidenta-rossii-287143966.html
ООН призвали осудить попытки Запада вмешаться в выборы президента России
ООН призвали осудить попытки Запада вмешаться в выборы президента России
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Российские сенаторы призвали ООН и парламенты мира осудить действия стран коллективного Запада по вмешательству в выборы президента... 03.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-03T13:10+0400
2024-04-03T14:57+0400
россия
новости
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации рф
вашингтон
сша
оон
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23178/25/231782545_931:356:2438:1204_1920x0_80_0_0_0b0623a0d4bf45188fe394dcc6d8e7a7.jpg
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Российские сенаторы призвали ООН и парламенты мира осудить действия стран коллективного Запада по вмешательству в выборы президента России, соответствующее обращение в среду на заседании принял Совет Федерации РФ.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt; Ранее соответствующее поручение комитету по международным делам и комиссии по защите госсуверенитета дала председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. Палата "решительно осуждает" попытки внешнего вмешательства в подготовку и проведение выборов президента РФ, которые начались ещё "до назначения" этих выборов, отмечено в обращении. Действия по срыву выборов президента РФ "предпринимал также киевский режим, подстрекаемый натовскими кураторами", отмечено в сообщении. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
вашингтон
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23178/25/231782545_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_58a94640ab01b7a9af369e6d1615809a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, новости, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, вашингтон, сша, оон
россия, новости, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, вашингтон, сша, оон

ООН призвали осудить попытки Запада вмешаться в выборы президента России

13:10 03.04.2024 (обновлено: 14:57 03.04.2024)
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - Sputnik Грузия, 1920, 03.04.2024
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Российские сенаторы призвали ООН и парламенты мира осудить действия стран коллективного Запада по вмешательству в выборы президента России, соответствующее обращение в среду на заседании принял Совет Федерации РФ.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Ранее соответствующее поручение комитету по международным делам и комиссии по защите госсуверенитета дала председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

"Совет Федерации ФС РФ призывает ООН, международные парламентские организации и парламенты иностранных государств осудить действия координируемых Вашингтоном стран коллективного Запада по вмешательству в подготовку и проведение выборов президента РФ, по воспрепятствованию свободному волеизъявлению российских граждан, а также по поощрению терроризма и экстремизма в целях дестабилизации обстановки в России в период избирательной кампании", – говорится в тексте принятого обращения.

Палата "решительно осуждает" попытки внешнего вмешательства в подготовку и проведение выборов президента РФ, которые начались ещё "до назначения" этих выборов, отмечено в обращении.

"Сенаторы РФ приветствуют позицию государств мирового большинства, отказавшихся поддержать инициированное США и их сателлитами заявление с осуждением организации выборов президента РФ", добавили в верхней палате российского парламента.

Действия по срыву выборов президента РФ "предпринимал также киевский режим, подстрекаемый натовскими кураторами", отмечено в сообщении.

"Вооруженные формирования Украины обстреливали избирательные участки в приграничных регионах РФ, активно применяли в период выборов несущие взрывчатые вещества, беспилотные летательные аппараты против гражданских объектов в субъектах РФ, осуществили получившие жесткий отпор попытки вооруженного прорыва на территории Курской и Белгородской областей. В результате этих преступных акций погибли мирные жители, в том числе дети", бъяснили парламентарии.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0