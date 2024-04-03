https://sputnik-georgia.ru/20240403/predstavitel-mid-rf-mariya-zakharova-provela-brifing-po-aktualnoy-tematike-287147901.html
Представитель МИД РФ Мария Захарова провела брифинг по актуальной тематике
Представитель МИД РФ Мария Захарова провела брифинг по актуальной тематике
Sputnik Грузия
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду провела брифинг по актуальным вопросам внешней политики. 03.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-03T14:00+0400
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На встрече с журналистами Мария Захарова отметила на вопросы прессы.
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россия, мультимедиа, видео, мария захарова, мид рф, видео
россия, мультимедиа, видео, мария захарова, мид рф, видео
Представитель МИД РФ Мария Захарова провела брифинг по актуальной тематике
14:00 03.04.2024 (обновлено: 16:21 03.04.2024)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду провела брифинг по актуальным вопросам внешней политики.
На встрече с журналистами Мария Захарова отметила на вопросы прессы.