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Ремонт проспекта Церетели в центре Тбилиси полностью завершен – видео

Ремонт проспекта Церетели в центре Тбилиси полностью завершен – видео

Sputnik Грузия

Мэрия Тбилиси объявила о полном завершении работ на проспекте Церетели. За эти месяцы строители благоустроили проспект, отремонтировали скверы, тротуары... 03.04.2024, Sputnik Грузия

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На проезжей части сделали разметку, поставили автобусные остановки, новое освещение. Обновлены детские площадки, появились дорожки для двухколесного транспорта. Ремонт проспекта длился фактически целый год, но за это время он полностью преобразился.

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