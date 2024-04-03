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https://sputnik-georgia.ru/20240403/remont-prospekta-tsereteli-v-tsentre-tbilisi-polnostyu-zavershen---video-287149741.html
Ремонт проспекта Церетели в центре Тбилиси полностью завершен – видео
Ремонт проспекта Церетели в центре Тбилиси полностью завершен – видео
Sputnik Грузия
Мэрия Тбилиси объявила о полном завершении работ на проспекте Церетели. За эти месяцы строители благоустроили проспект, отремонтировали скверы, тротуары... 03.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-03T17:11+0400
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На проезжей части сделали разметку, поставили автобусные остановки, новое освещение. Обновлены детские площадки, появились дорожки для двухколесного транспорта. Ремонт проспекта длился фактически целый год, но за это время он полностью преобразился.
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видео, видео-новости из грузии, тбилиси, новости, мультимедиа, видео
видео, видео-новости из грузии, тбилиси, новости, мультимедиа, видео

Ремонт проспекта Церетели в центре Тбилиси полностью завершен – видео

17:11 03.04.2024 (обновлено: 17:34 03.04.2024)
© video: Sputnik
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Мэрия Тбилиси объявила о полном завершении работ на проспекте Церетели. За эти месяцы строители благоустроили проспект, отремонтировали скверы, тротуары заасфальтировали и украсили газонами с кустами, цветами и деревьями
На проезжей части сделали разметку, поставили автобусные остановки, новое освещение. Обновлены детские площадки, появились дорожки для двухколесного транспорта. Ремонт проспекта длился фактически целый год, но за это время он полностью преобразился.
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