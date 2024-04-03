https://sputnik-georgia.ru/20240403/skolko-vozbuzhdeno-ugolovnykh-del-iz-za-prestupleniy-silovikov-v-gruzii-za-god-287139943.html

Сколько возбуждено уголовных дел из-за преступлений силовиков в Грузии за год

Сколько возбуждено уголовных дел из-за преступлений силовиков в Грузии за год

Sputnik Грузия

По уголовным делам о нарушении прав человека за 2023 год к ответственности привлекли 93 человека, из которых 36 – сотрудники силовых структур 03.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-03T09:01+0400

2024-04-03T09:01+0400

2024-04-03T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Специальная следственная служба возбудила 537 уголовных дел по делам о нарушении прав человека или преступлениям представителями силовых структур, говорится в отчете ведомства. Из общего числа дел 257 касаются несоответствующего обращения, 79 – совершения преступлений представителями силовых структур на бытовой почве, 201 дело – о посягательстве на личную жизнь либо вмешательстве в журналистскую деятельность. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Из 257 уголовных дел о несоответствующем обращении 171 возбуждено по статье о превышении служебных полномочий, 24 – о нечеловеческом обращении, 20 – о принуждении к даче показаний с превышением полномочий, 19 – о служебной халатности, 13 – о принуждении к даче показаний. Еще шесть дел касаются насилия, а четыре других – статей уголовного кодекса. Что касается дел о преступлениях представителей силовых структур на бытовой почве, то речь идёт о насилии, угрозах, семейном насилии, нанесении вреда здоровью и убийствах. По уголовным делам за 2023 год к ответственности привлекли 93 человека, из которых 36 – сотрудники силовых структур. Из общего числа сотрудников силовых структур только шесть обвиняются в несоответствующем обращении, остальные 30 – в преступлениях на бытовой почве. При этом большинство силовиков – это инспектора охранной полиции и сотрудники криминальной, патрульной или других структур МВД.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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