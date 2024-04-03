https://sputnik-georgia.ru/20240403/svo-vysoty-razvedki-i-tseleukazaniya-bpla-skat-350m-287139529.html

СВО: высоты разведки и целеуказания БПЛА "Скат-350М"

СВО: высоты разведки и целеуказания БПЛА "Скат-350М"

Sputnik Грузия

На украинском театре военных действий российская армия продолжает технологическое совершенствование дронов. 03.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-03T12:58+0400

2024-04-03T12:58+0400

2024-04-03T12:58+0400

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БПЛА оптико-электронной разведки и целеуказания "Скат-350М" концерна "Калашников" будет впервые представлен на российской выставке передовых технологий безопасности "Экспотехностраж" в Санкт-Петербурге, которая открывается 3 апреля. Организатор выставки – Федеральная служба войск национальной гвардии РФ – особо выделяет беспилотник "Скат-350М", который активно используются в зоне СВО. Напомню, спецназ Росгвардии 17 марта обнаружил и обеспечил поражение украинской реактивной системы залпового огня REM-70 Vampire, которую готовились к обстрелу Белгорода. Ракетным ударом российских войск РСЗО выведена из строя, расчет противника частично уничтожен. Серийный дрон "Скат-350М" – результат глубокой модернизации хорошо зарекомендовавшего себя ранее БПЛА Supercam 350. Новый аппарат предназначен для воздушной разведки, поиска целей в оптическом и инфракрасном диапазонах на удалении до 100 км от оператора. Эффективную дальность действия ограничивают командно-телеметрические каналы (радио-видео), однако "Скат-350М" способен преодолеть гораздо более 200 км. Время полета – до 240 минут. Рабочие высоты – до 2000 метров. Электродвигатель позволяет развивать скорость до 120 км/час (крейсерская – 80 км/час). Взлет/посадку аппарата с размахом крыла 3,3 м и массой до 15 кг обеспечивают катапульта/парашют. Предусмотрена посадка в нескольких режимах, включая автоматический. Время развертывания комплекса в точке боевого применения – 15 минут. Беспилотные "Скаты" наиболее эффективны во взаимодействии с новейшими 152-мм самоходными артустановками "Коалиция-СВ" и дронами "Ланцет-3" – дальностью поражения до 70 км, другими высокоточными ударными средствами. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уделил особое внимание производству "Скат-350М" и других беспилотников – в ходе февральской проверки выполнения гособоронзаказа на ижевских предприятиях концерна "Калашников". В современном бою интеграция всевидящих средств разведки и целеуказания с могущественными ударными средствами – залог победы над самым высокотехнологичным противником. По информации Шойгу, в России ежедневно производятся тысячи современных БПЛА. Совершенство – не самоцель С учетом опыта боевого применения беспилотников, специалисты "Калашникова" значительно улучшили аэродинамические свойства, характеристики дневной и тепловизионной камер, других средств разведки и целеуказания. Обновили аппаратуру наземного управления дроном "Скат-350М", и электродистанционную систему управления, которая стабилизирует полет при встречных и боковых порывах ветра. Увеличили защищенность командно-телеметрических каналов связи и данных от средств радиоэлектронной борьбы и дешифровки противника. Аппарат получил крыло новой конструкции – повышенной прочности и надежности. Автоматизированы многие функции комплекса, облегчающие работу оператора. Современный модуль с обновленными алгоритмами облегчает захват и устойчивое сопровождение целей. Новый контроллер улучшил эксплуатационные параметры аккумуляторной батареи. Совершенствование дрона "Скат-350М" и других разведывательных (ударных) БПЛА имеет целью не абстрактное признание (восхищение) мировой общественности, а конкретное ускорение победы России над противником. И все же, издание Forbes верно заметило: "Российская убийственная связка – дроны и артиллерия – становится все лучше". Запад явно удручен количеством и качеством российских "все более совершенных беспилотных летательных аппаратов наблюдения, которые передают качественные данные по надежным сетям большому количеству артиллерийских батарей". Российские войска уверенно продвигаются вперед, видя и стреляя дальше и больше ВСУ, которые не находятся в безопасности даже в тылу, на удалении более 80 км от фронта. Разведывательно-ударный контур российской армии чрезвычайно эффективно "перемалывает" украинские войска, западную бронетехнику и натовские стандарты боевой подготовки. Российские дроны и артиллерия не оставляют шансов американским танкам Abrams, БМП Bradley, ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS, немецким "Леопардам" и прочим "зверям" коллективного Запада. Кто кого обучает передовым технологиям ведения боя на украинском ТВД – вполне очевидно. Между тем, специалисты ВС России начали создавать межвидовую разведывательно-ударную систему задолго до СВО. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов еще в марте 2018-го рассказывал о целях "контура": сокращение в 2,5 раза времени решения огневой задачи – от разведки до поражения цели, повышение точности поражения в два раза, качественно новые возможности наведения высокоточного оружия, то есть "обеспечение оперативности и непрерывности огневого воздействия на противника". Цели разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров ВС России достигаются методично и последовательно, как и цели СВО. Для всевидящих дронов "Скат-350М" и других российских беспилотников на украинском ТВД еще много работы.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.

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россия, в мире, колумнисты, санкт-петербург, сергей шойгу, росгвардия, обострение ситуации вокруг украины