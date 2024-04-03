https://sputnik-georgia.ru/20240403/vitse-premer-otchitalsya-o-proekte-pervogo-glubokovodnogo-porta-v-gruzii-287163282.html

Вице-премьер отчитался о проекте первого глубоководного порта в Грузии

Вице-премьер отчитался о проекте первого глубоководного порта в Грузии

Sputnik Грузия

Грузия является многомерным экономическим и логистическим хабом в регионе, заявил Леван Давиташвили 03.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-03T22:54+0400

2024-04-03T22:54+0400

2024-04-03T23:19+0400

экономика

грузия

новости

анаклия

поти

тбилиси

леван давиташвили

консорциум развития анаклия

tbc holding

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1e/249102894_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_5721e6613e0331c12fabd4249da7f0a3.jpg

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Реализация проекта строительства первого глубоководного порта в Грузии в поселке Анаклия идет по плану, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили в парламенте. Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. Частного партнера власти обещают выбрать до конца года. Между тем уже объявлен международный тендер на проектирование и строительство морской инфраструктуры. Ранее вице-премьер сказал, что новый порт сможет принимать грузы, предположительно, уже в 2027-2028 годах. Все о проекте Анаклия После того, как власти Грузии объявили о возобновлении проекта строительства первого глубоководного порта в стране в курортном поселке Анаклия, в марте 2023 года была основана госкомпания ООО "Морской порт Анаклия". Ее возглавил Зураб Сичинава. Капитал компании составляет 3 миллиона лари. В качестве вклада в капитал ей был передан земельный участок, необходимый для первой фазы строительных работ. Новая компания уже провела подготовительные работы для строительства морской инфраструктуры (дноуглубительные работы, волнорез). В частности, обновлена/создана основная проектная документация, нанята консалтинговая компания, которая участвовала в подготовке тендерной документации и в настоящее время участвует в проведении международного тендера по отбору строительной компании. Обновление документации и проведение некоторых работ планируется параллельно с отбором частного партнера государства. Значение нового порта Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Новый Шелковый путь", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. Именно поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как заявляли ранее власти, после реализации первой фазы за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров. Неудачная первая попытка Изначально государство решило передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. Строительство первого глубоководного порта в Грузии началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже углубляли акваторию, работы были заморожены. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств."Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

анаклия

поти

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, анаклия, поти, тбилиси, леван давиташвили, консорциум развития анаклия, tbc holding