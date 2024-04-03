https://sputnik-georgia.ru/20240403/za-neskolko-mesyatsev-do-vyborov-dekanoidze-i-kordzaya-pereydut-v-natsdvizhenie---smi-287145979.html

За несколько месяцев до выборов Деканоидзе и Кордзая перейдут в "Нацдвижение" – СМИ

За несколько месяцев до выборов Деканоидзе и Кордзая перейдут в "Нацдвижение" – СМИ

Sputnik Грузия

В преддверии парламентских выборов в Грузии в политических партиях возможны перестановки 03.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-03T16:33+0400

2024-04-03T16:33+0400

2024-04-03T17:31+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

хатия деканоидзе

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Депутаты Хатия Деканоидзе и Тамар Кордзая в преддверии парламентских выборов, которые состоятся 26 октября, могут перейти в крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", сообщила телекомпания "Рустави 2" со ссылкой свой источник внутри партии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Хатия Деканоидзе покинула крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" в марте 2023 года. Что касается Тамар Кордзая, то она покинула "Республиканскую партию" в 2021 году. На парламентских выборах в 2020 году Кордзая прошла в парламент по партийному списку блока "Единое национальное движение – объединенная оппозиция "Сила в единстве". Ни Кордзая, ни Деканоидзе не стали опровергать просочившуюся в СМИ информацию. При этом Деканоидзе отметила, что пока рано говорить о возвращении в "Нацдвижение". В свою очередь в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" считают, что не имеет значения, неважно, где находятся бывшие члены "Единого национального движения". По его словам, несмотря на переходы отдельных политиков, результаты выборов для "Коллективного Нацдвижения" останется тем же – отрицательными. "Коллективным Нацдвижением" в правящей партии называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", основанные ее бывшими членами партии "Дроа", "Гирчи – больше свободы", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", партии "Лело для Грузии", "За Грузию" и ряд других мелких организаций. Парламентские выборы назначены на 26 октября. Они пройдут по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%. Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте. По предварительным опросам 2023 года, шанс преодолеть 5-процентный барьер и попасть в парламент есть у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" находится на втором месте с большим отрывом. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, тамар кордзая, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, хатия деканоидзе, парламентские выборы в грузии 2024