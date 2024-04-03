https://sputnik-georgia.ru/20240403/zakharova-nazvala-lozhyu-zayavleniya-chto-moskva-i-odkb-ne-pomogli-armenii-287148783.html

Захарова назвала ложью заявления, что Москва и ОДКБ не помогли Армении

Захарова назвала ложью заявления, что Москва и ОДКБ не помогли Армении

Sputnik Грузия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью заявления о том, что Россия и ОДКБ не помогли Армении во время обострения ситуации 03.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-03T16:43+0400

2024-04-03T16:43+0400

2024-04-03T17:33+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

россия

армения

мария захарова

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/03/287148376_0:0:2382:1341_1920x0_80_0_0_2da3d8d58e7302e359e0d3f564d6b1c8.png

"Я обвиняю во лжи всех, кто эту идею исповедует и распространяет. Это решение Ереван принял после консультаций с Западом", – заявила представитель МИД РФ в эфире телеканала Телеканал "ЗВЕЗДА".По ее словам, новое обострение между Арменией и Азербайджаном зависит от того, насколько Ереван позволит ЕС, США и Британии деструктивно влиять на ситуацию в регионе и в стране.

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия, армения, мария захарова, видео