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Захарова назвала ложью заявления, что Москва и ОДКБ не помогли Армении
Захарова назвала ложью заявления, что Москва и ОДКБ не помогли Армении
Sputnik Грузия
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью заявления о том, что Россия и ОДКБ не помогли Армении во время обострения ситуации 03.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-03T16:43+0400
2024-04-03T16:43+0400
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"Я обвиняю во лжи всех, кто эту идею исповедует и распространяет. Это решение Ереван принял после консультаций с Западом", – заявила представитель МИД РФ в эфире телеканала Телеканал "ЗВЕЗДА".По ее словам, новое обострение между Арменией и Азербайджаном зависит от того, насколько Ереван позволит ЕС, США и Британии деструктивно влиять на ситуацию в регионе и в стране.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия, армения, мария захарова, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия, армения, мария захарова, видео
Захарова назвала ложью заявления, что Москва и ОДКБ не помогли Армении
16:43 03.04.2024 (обновлено: 17:33 03.04.2024)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью заявления о том, что Россия и ОДКБ не помогли Армении во время обострения ситуации
"Я обвиняю во лжи всех, кто эту идею исповедует и распространяет. Это решение Ереван принял после консультаций с Западом", – заявила представитель МИД РФ в эфире телеканала Телеканал "ЗВЕЗДА"
.
По ее словам, новое обострение между Арменией и Азербайджаном зависит от того, насколько Ереван позволит ЕС, США и Британии деструктивно влиять на ситуацию в регионе и в стране.