https://sputnik-georgia.ru/20240404/bomby-ne-okazalos--sapery-zavershili-rabotu-v-dome-muzee-stalina-v-gori-287176448.html

Бомбы не оказалось – саперы завершили работу в Доме-музее Сталина в Гори

Бомбы не оказалось – саперы завершили работу в Доме-музее Сталина в Гори

Sputnik Грузия

Саперы уже покинули территории музеев и сотрудники вернулись к работе 04.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-04T17:22+0400

2024-04-04T17:22+0400

2024-04-04T17:53+0400

грузия

новости

происшествия

гори

зугдиди

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23050/13/230501329_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_75d035b8c332718c32cee1546c5a8d82.jpg

ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Взрывных устройств в Доме-музее И. В. Сталина в Гори и в Государственном историко-архитектурном музее Дворец князей Дадиани в Зугдиди в результате проверки саперов не оказалось. По информации Первого канала, саперы уже покинули территории музеев и сотрудники вернулись к работе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ранее сообщалось, что сотрудников обоих музеев эвакуировали после поступления сообщения о наличии в зданиях взрывчатых устройств. Кроме саперов на местах также находились кинологи и представители соответствующих служб.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гори

зугдиди

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, гори, зугдиди