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https://sputnik-georgia.ru/20240404/bomby-ne-okazalos--sapery-zavershili-rabotu-v-dome-muzee-stalina-v-gori-287176448.html
Бомбы не оказалось – саперы завершили работу в Доме-музее Сталина в Гори
Бомбы не оказалось – саперы завершили работу в Доме-музее Сталина в Гори
Sputnik Грузия
Саперы уже покинули территории музеев и сотрудники вернулись к работе 04.04.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Взрывных устройств в Доме-музее И. В. Сталина в Гори и в Государственном историко-архитектурном музее Дворец князей Дадиани в Зугдиди в результате проверки саперов не оказалось. По информации Первого канала, саперы уже покинули территории музеев и сотрудники вернулись к работе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Ранее сообщалось, что сотрудников обоих музеев эвакуировали после поступления сообщения о наличии в зданиях взрывчатых устройств. Кроме саперов на местах также находились кинологи и представители соответствующих служб.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, гори, зугдиди
грузия, новости, происшествия, гори, зугдиди

Бомбы не оказалось – саперы завершили работу в Доме-музее Сталина в Гори

17:22 04.04.2024 (обновлено: 17:53 04.04.2024)
© photo: Sputnik / Denis AslanovДом-музей Иосифа Сталина в Гори
Дом-музей Иосифа Сталина в Гори - Sputnik Грузия, 1920, 04.04.2024
© photo: Sputnik / Denis Aslanov
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Саперы уже покинули территории музеев и сотрудники вернулись к работе
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Взрывных устройств в Доме-музее И. В. Сталина в Гори и в Государственном историко-архитектурном музее Дворец князей Дадиани в Зугдиди в результате проверки саперов не оказалось.
По информации Первого канала, саперы уже покинули территории музеев и сотрудники вернулись к работе.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Ранее сообщалось, что сотрудников обоих музеев эвакуировали после поступления сообщения о наличии в зданиях взрывчатых устройств.
Кроме саперов на местах также находились кинологи и представители соответствующих служб.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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