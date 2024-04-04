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Бомбы не оказалось – саперы завершили работу в Доме-музее Сталина в Гори
Бомбы не оказалось – саперы завершили работу в Доме-музее Сталина в Гори
Sputnik Грузия
Саперы уже покинули территории музеев и сотрудники вернулись к работе 04.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-04T17:22+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Взрывных устройств в Доме-музее И. В. Сталина в Гори и в Государственном историко-архитектурном музее Дворец князей Дадиани в Зугдиди в результате проверки саперов не оказалось. По информации Первого канала, саперы уже покинули территории музеев и сотрудники вернулись к работе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ранее сообщалось, что сотрудников обоих музеев эвакуировали после поступления сообщения о наличии в зданиях взрывчатых устройств. Кроме саперов на местах также находились кинологи и представители соответствующих служб.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, гори, зугдиди
Бомбы не оказалось – саперы завершили работу в Доме-музее Сталина в Гори
17:22 04.04.2024 (обновлено: 17:53 04.04.2024)
Саперы уже покинули территории музеев и сотрудники вернулись к работе
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Взрывных устройств в Доме-музее И. В. Сталина в Гори и в Государственном историко-архитектурном музее Дворец князей Дадиани в Зугдиди в результате проверки саперов не оказалось.
По информации Первого канала, саперы уже покинули территории музеев и сотрудники вернулись к работе.
Ранее сообщалось, что сотрудников обоих музеев эвакуировали после поступления сообщения о наличии в зданиях взрывчатых устройств.
Кроме саперов на местах также находились кинологи и представители соответствующих служб.