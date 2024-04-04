https://sputnik-georgia.ru/20240404/eto-moment-istiny---ekspert-o-prinyatii-zakona-ob-inoagentakh-v-gruzii-287177182.html

Это момент истины – эксперт о принятии закона об "иноагентах" в Грузии

Это момент истины – эксперт о принятии закона об "иноагентах" в Грузии

Sputnik Грузия

Буквально на днях в Грузии произойдет событие, которое по своей значимости не уступает результатам выборов 2012 года – наступает момент истины, заявил... 04.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-04T18:14+0400

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2024-04-04T19:24+0400

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Свой комментарий Арно Хидирбегишвили сделал в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, говоря о законопроекте об "иноагентах". Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года. "Дело в том, что сейчас, буквально на днях, в Грузии произойдет событие равное, может быть, по значимости приходу новой власти на выборах в 2012 году. Ничего подобного и кардинального до сегодняшнего дня не происходило... Наступает время истины, время выбрано удачно", – заявил Хидирбегишвили.По словам эксперта, сегодня идет попытка трансформации внешней и внутренней политики Грузии. "Грузия впервые, что было невообразимо представить еще недавно, подняла голос против США и против Европы, Евросоюза", – сказал политолог. По словам эксперта, все эти годы новая власть пыталась всячески сотрудничать с НПО и оппозицией, осуществляли коабитацию, что привело к тому, что Грузия потерял 12 лет. Против принятия закона в 2023 году выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для обеспечения прозрачности финансирования неправительственных организаций. Против законопроектов выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии.

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