https://sputnik-georgia.ru/20240404/gruziya-na-evro-2024-prodazha-biletov-dlya-gruzinskikh-bolelschikov-nachnetsya-15-aprelya-287151481.html

Грузия на Евро-2024: продажа билетов для грузинских болельщиков начнется 15 апреля

Грузия на Евро-2024: продажа билетов для грузинских болельщиков начнется 15 апреля

Sputnik Грузия

Чемпионат Европы пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля 04.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-04T15:38+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Билеты для грузинских болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу будут продаваться на билетном портале УЕФА с 13:00 15 апреля, сообщили в Федерации футбола Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Чемпионат Европы пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии впервые сыграет на континентальном первенстве. По результатам жеребьевки грузинская команда попала в группу F со сборными Португалии, Чехии и Турции. Первый матч с участием сборной Грузии состоится в Дортмунде 18 июня. "Подробной информацией и руководством мы поделимся с болельщиками нашей команды в ближайшие дни", – отметили в федерации. Расписание матчей сборной Грузии: 18 июня, Дортмунд 22 июня, Гамбург 26 июня, Гельзенкирхен Специально для болельщиков, желающих присутствовать на матчах сборной Грузии, авиакомпания Georgian Airways с 1 апреля приступила к продаже авиабилетов на специальные прямые рейсы в города Германии. Прямые рейсы будут выполняться по следующему расписанию: Это важно У Грузии есть шанс выйти из группы F. В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и команд, занявших второе место, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых – это большее количество очков. Выход в плей-офф пополнит бюджет сборных на 1,5 млн евро, в 1/4 финала – 2,5 млн, в полуфинал – 4 млн, а выход в финал – 5 и 8 млн соответственно. На Евро-2024 сыграют сборные Португалии, Франции, Испании, Турции, Румынии, Дании, Албании, Австрии, Бельгии, Англии, Венгрии, Нидерландов, Шотландии, Хорватии, Словении, Словакии, Чехии, Италии, Сербии и Швейцарии, Грузии, Украины и Польши. Германия стала участником турнира на правах страны-хозяйки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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